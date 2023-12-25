عواصف تضرب مناطق عديدة في ألمانيا تزيد من خطر وقوع فياضانات

أمطار لا تنقطع مصحوبة برياح قوية تضرب مناطق وولايات ألمانية، ما يزيد من احتمال وقوع فيضانات خاصة في المناطق المحيطة بالوديان. منطقة سكنية تمّ إجلاءها بالكامل في أول أيام عيد الميلاد، يسكنها نحو 500 شخص.

أشارت تقديرات هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا إلى استمرار ارتفاع خطر وقوع فيضانات في أجزاء مختلفة من البلاد، نظرا لاستمرار هطول الأمطار وتشبع التربة بالمياه. وواصلت الهيئة التحذير من استمرار هطول الأمطار في العديد من المناطق بالبلاد.

وأثر الفيضان بقوة على منطقة فيندهاوزن شمال ولاية تورينغن حيث تفاقمت حالة الفيضان هناك، لدرجة استلزمت الإجلاء الكامل لسكان المنطقة البالغ عددهم قرابة 500 شخص في أول أيام عيد الميلاد.

من جانبه، كتب رئيس حكومة ولاية تورينغن، بودو راميلو، الذي توجه إلى المنطقة للاطلاع على طبيعة الوضع، على منصة إكس: "آمل أن يتمكن كل المتضررين من الفيضان من العودة قريبا إلى منازلهم".

موعد عودة الناس إلى مساكنهم، أمر عجزت السلطات عن تقديره، بينما شبّه عمدة المنطقة مستوى المياه بـ"حمام استحمام وصل إلى حد الامتلاء".

وتم إجلاء السكان منذ ظهر الاثنين (25 ديسمبر/ كانون الأول 2023)، باستخدام جرّافات ومركبات الحماية من الكوارث حيث تمّ نقلهم إلى نقاط تجمع، ومن هناك تم نقلهم على متن حافلات إلى صالة للألعاب الرياضية في منطقة هرينغن، حيث أقام العديد من هؤلاء لدى ذويهم.

الخطر "لايزال قائما"

وفي عموم ألمانيا، أصدرت هيئة الأرصاد عدة تحذيرات خلال أعياد الميلاد، من بينها أن استمرار خطر الفيضانات في العديد من الجداول والأنهار "لا يزال قائما". كما أصدرت الوكالة الاتحادية الألمانية للشؤون البحرية والمسح البحري أيضا تحذيرات من هبوب العواصف في منطقتي "فيزر" و"إلبه" وساحل بحر الشمال.

ووفقا للتوقعات، فمن المنتظر أن يشهد الطقس تقلبات قوية مع هطول الأمطار مصحوبة برياح قوية. وسيكون الطقس ممطرا بشكل خاص في غرب وجنوب شرق البلاد، مع توقع هطول أمطار متواصلة في المناطق الغربية والشمالية الغربية للعديد من السلاسل الجبلية المنخفضة.

المدينة القديمة بدريسدن في ولاية ساكسونيا مرشحة هي الأخرى لتصبح فريسة لفيضانات محتملة. صورة من: Sebastian Kahnert/dpa

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، من المتوقع تراجع الرياح خلال النهار، لكن إمكانية حدوث عاصفة في المناطق الجبلية المرتفعة، قد تصل إلى قوة الإعصار على قمم الجبال، "وارد جدّاً". ومن المتوقع أيضا حدوث فترات جافة ومشمسة في الجنوب والشمال والشمال الشرقي.

وبعد منتصف ليل الاثنين، من المقرر أن يصبح النصف الشمالي من البلاد عاصفا وممطرا مرة أخرى. أما جنوب نهر الماين، فمن المتوقع أن يظل جافّاً بشكل رئيسي.

مناطق عديدة في ولاية هيسن باتت بدورها مهددة بحدوث فياضانات. صورة من: Nadine Weigel/dpa

ووفقا للتوقعات، سيكون الجو غائما إلى غائم جدا يوم غد الثلاثاء الموافق لليوم الثاني لأعياد الميلاد، معاحتمالية هطول الأمطار في وسط البلاد، لكنها قد تنحسر مع استمرار النهار. وفي فترة ما بعد الظهر، قد يستمر هطول الأمطار في الشمال، لكن الطقس سيكون جافا إلى حدٍّ كبير في الجنوب.

و.ب/أ.ح (د ب أ)