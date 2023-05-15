عواء الذئاب والذكاء الاصطناعي

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عادة ما يصعب على حراس البراري تحديد مصدر عواء الذئاب. وفي حلقة اليوم من المستقبل الآن سنتعرف على مجموعة من الطلاب بجامعة لوزان السويسرية طوروا جهازا لتسهيل هذه المهمة.
دخل العالم فعليا مرحلة جديدة من السباق على التسلح والحروب حيث بات للذكاء الاصطناعي دور كبير خاصة وأنه يجعل الجيوش أكثر فعالية وبالطبع أكثر ذكاء. لكن إذا لم يتم وضع قواعد، فإن هذا السباق قد يخرج عن السيطرة ويهدد العالم.
احتجاجات في سويسرا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي روسيا ذاتها، أعلن معارضون اعتصاما في نحو ثلاثين مدينة روسية واحتجوا أيضا على "انهيار الاقتصاد وضد بوتين" وللإفراج عن المعارض نافالني. ليتم القبض على نحو 200 شخص.
قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟
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