المستقبل الآن

عواء الذئاب والذكاء الاصطناعي

عادة ما يصعب على حراس البراري تحديد مصدر عواء الذئاب. وفي حلقة اليوم من المستقبل الآن سنتعرف على مجموعة من الطلاب بجامعة لوزان السويسرية طوروا جهازا لتسهيل هذه المهمة.