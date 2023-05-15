 عواء الذئاب والذكاء الاصطناعي | المستقبل الآن | DW | 21.05.2023

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المستقبل الآن

عواء الذئاب والذكاء الاصطناعي

عادة ما يصعب على حراس البراري تحديد مصدر عواء الذئاب. وفي حلقة اليوم من المستقبل الآن سنتعرف على مجموعة من الطلاب بجامعة لوزان السويسرية طوروا جهازا لتسهيل هذه المهمة.

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هل تشعر الأسماك بالألم؟ نعم، ولكن... 15.05.2023

Die Aufnahme von 1999 zeigt den Kopf eines Vipernfisches, den der Tübinger Biologe Hans-Joachim Wagner vor Hawaii in 500 Metern Tiefe gefangen hat (Handout). Wagner untersucht im Antomischen Institut der Universität Tübingen den Aufbau der Netzhaut und der Gehirne verschiedener Tiefseefische, um herauszufinden, wie diese an die besonderen Lebensbedingungen der Tiefsee angepasst sind. Seit vier Jahrzehnten forscht der Neurobiologe an Fischaugen, was ihn mindestens einmal jährlich weit hinaus in den Ozean führt, wo er sich zusammen mit Dutzenden anderer Wissenschaftler auf ein enges Forschungsschiff quetscht. Drei bis vier Wochen lang heißt es dann arbeiten rund um die Uhr. Foto: Norbert Försterling dpa/lsw (zu dpa/lsw-KORR: Biologe erforscht Drachenfische - Erkenntnisse auf Mensch übertragbar vom 17.10.2005) +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/N.Försterling

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28.08.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Boddin: Bei der Boddinobst GmbH & Co. KG hängen Äpfel der Sorte Elstar an den Bäumen. Die Ernte begann gut zwei Wochen früher als sonst. Die Obstbauern können mit einem Ertrag von rund 37 000 Tonnen rechnen, das liege im Mittel der vergangenen zehn Jahre. (zu Früher Start der Apfelernte - Früchte sind süß und aromatisch vom 28.08.2018) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

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