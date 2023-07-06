عن كثب - ميانمار - جبهة تشين في مواجهة المجلس العسكري

في الجبال في أقصى غرب البلاد، بعيدًا عن أعين العالم وعن الكاميرات، تدور حرب بلا هوادة ضد المدنيين أيضًا. تبدي جبهة تشين، وهي تابعة لأقلية مسيحية مقاومة وتسيطر على جزء كبير من أراضيها حتى اليوم. يتدرب مقاتلوها في أعماق المنطقة الجبلية الممتدة على طول الحدود الهندية. مئات الشباب تخلوا عن وظائفهم وعن الدراسة الجامعية للانضمام إلى المقاتلين ضد قوات النظام العسكري البغيض، وغالبا لا يحملون سوى أسلحة خفيفة، لكنهم مفعمون بالعزيمة. لكن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهذه الحرب، فالمجلس العسكري شن قصفاً جوياً على القرى، ما أسفر عند تدمير عدد منها وأجبر سكانها على الفرار. لكن جبهة تشين متمسكة بهدفها: الإطاحة بالنظام العسكري.