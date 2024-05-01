محطة الفضاء الدولية - المشروع الأهم في تاريخ البشرية

محطة الفضاء الدولية "آي إس إس " تعد مشروعا فريدا من نوعه. في العشرين من نوفمبر 1998، أرسل أول جزء من المشروع إلى الفضاء، ومنذ ذلك الحين، عرف أكبر مشروع فضائي في تاريخ البشرية فترات من الصعود والركود.

يستكشف هذا الفيلم الوضع التاريخي الفريد الذي أتاح بناء محطة الفضاء الدولية، كما يفسح المجال أمام أفراد أول طاقم فضائي ــ من الجانبين الروسي والأمريكي ــ للتعبير عن آرائهم. يعرض الفيلم أيضًا التحديات التي واجهت الطواقم على مدار السنوات، مثل عدم تمكن رائدات من المشي في الفضاء لفترة طويلة، بسبب عدم توفر بدلات فضائية مناسبة لهن. ويظهر أن الفضاء لم يكن بمنأى عن التوترات السياسية، وكيف أديرت أحداث حرب أوكرانيا مثلا على هذه المساحة الضيقة، كما تعكس محطة الفضاء الدولية قدرة الدول على التعاون لتحقيق مشروع عظيم. فلا عجب أن يطلق عليها لقب "المشروع الأهم في تاريخ البشرية". ومع ذلك، يبدو أن نهاية هذا المشروع تلوح في الأفق، حيث كان من المقرر توقفه في عام 2024. إلا أن الحكومة الأمريكية تعهدت بتشغيل محطة الفضاء حتى عام 2030، على أن يتم إنهاء عمل المحطة بشكل محكم بحلول عام 2031.