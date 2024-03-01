عن كثب - كمبيوتر كمومي جديد - هل ينجح في علاج أمراض السرطان؟

كمبيوتر عملاق جديد يُفترض أن يساهم في الحد من استخدام التجارب على الحيوانات، وفي علاج أمراض السرطان. إن الضجة المحيطة بالحواسيب الكمومية تلهم العديد من الشركات، كما يمكنها أيضًا إيجاد حلول لتخزين الطاقات المتجددة أو إحداث ثورة في قطاع الخدمات اللوجستية.

تسعى شركة سويسرية ناشئة لإنتاج رئتين اصطناعيتين واستخدام الخوارزميات الكمومية لإجراء الأبحاث بشكل أكثر كفاءة في المستقبل، وعلاج السرطان، والاستغناء عن التجارب غير الضرورية على الحيوانات. يقوم مستثمر من القطاع الخاص بالفعل بتمكين الشركات السويسرية الناشئة من تسويق أجهزة الكمبيوتر الكمومية. غير أن هذه التكنولوجيا ما زالت في بداية تطور لا يعرف العلم نتائجه. من جهتها تتسابق الشركات الكبرى مثل آي بي إم وغوغل لتصنيع أجهزة كمبيوتر عملاقة حديثة وسريعة.

يسلط هذا الوثائقي الضوء على أجهزة الكومبيوتر هذه، ويلقي نظرة على الإمكانيات والمخاطر التي تتقاطع مع بعضها البعض.