 عن كثب - كتالونيا والاستقلال ـ حلم يقسم المجتمع | عن كثب | DW | 13.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عن كثب

عن كثب - كتالونيا والاستقلال ـ حلم يقسم المجتمع

عدد كبير من الكتالونيين يطالبون باستقلال إقليمهم عن إسبانيا منذ فترة طويلة. إلا أن الخلاف حول ذلك لا يتسبب في انقسام إسبانيا وحدها، بل الكتالونيين أيضا.

في أكتوبر 2017 دعت الحكومة الإقليمية لكتالونيا لإجراء استفتاء للتصويت على استقلال الإقليم. لكن حكومة مدريد نشرت قوات الشرطة في محاولة لمنعه. وفي النهاية خرجت نتيجة الاستفتاء بشكل لا يمثل رغبة جميع الكتالونيين، وأُدين سياسيون ونشطاء كتالونيون وهرب بعضهم إلى الخارج. بعدها أصاب التعب العديد من المطالبين بالاستقلال، وانشغلوا بهموم أخرى. بداية ضربت برشلونة جائحة كورونا وتبعها التضخم المالي. كل هذا دفع ملف الأزمة الكتالونية، الذي كاد أن يمزق البلاد، بعيدا عن الواجهة. لكن الموضوع لم ينته بعد في نظر كثيرين. فالبرلمانية الشابة مارتا روسيكه مثلاً تواصل حملتها بقوة من أجل الاستقلال. فيما تشعر المعلمة بيلار بارياندوس بأنه يتم الضغط عليها من خلال الأنشطة العديدة المطالبة بالاستقلال. احتجاجاً على ذلك، انضمت إلى جماعة تُسمى " فرقة التنظيف" التي يعمل أعضاؤها خفية على إزالة الأعلام واللافتات الدالة على استقلال كتالونيا من الشوارع والساحات. نشاط الحركة الكتالونية المطالبة بالاستقلال زاد من قوة الأحزاب اليمينية التي تغذي المشاعر القومية وتنادي بالتمسك بوحدة إسبانيا. ومع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 يوليو 2023 ستستغل تلك الأحزاب الموضوع لصالحها مجددا. الفنان الكتالوني أودون فينتورا رويز يخشى من أن يؤدي ذلك إلى تأجيج الصراع بدلاً من التوصل إلى حلول وسطية. يقف رويز مثل كثيرين بين الجبهتين المؤيدة والمعارضة للاستقلال، ويعتقد أن الرغبة في المضي قدماً في استقلال كتالونيا مع موافقة خمسين في المئة فقط من السكان هو خطأ فادح. ويأمل الفنان في أن يسود إحساس جديد بالتشاركية في المجتمع من أجل التغلب على الانقسام، ويؤكد أنه لا بد من وجود نقاط التقاء بغض النظر عما يراد القيام به وتحقيقه.

المزيد من المركز الإعلامي

Filmstill Dokumentation | Der antisowjetische Denkmalsturz

إسقاط النُصب التذكارية السوفيتية - تصفية حساب مع الماضي 18.05.2023

DW Dokumentationen KW 18 | Zum Schutz der Regenwälder - Wie Palmöl eine Zukunft hat

عن كثب - من أجل حماية الغابات المطيرة - مستقبل زيت النخيل 04.05.2023

DW Dokumentationen | Stutenfarmen

معاناة من أجل لحم خنزير رخيص 27.04.2023

Doku YT Plan KW 16 - Streit um Abtreibungen

بولنديات تحت الضغط - جدل حول عمليات الإجهاض 20.04.2023

المزيد عن كثب

Doku | Feuer, Flammen, Funkenschlag - Waldschutz in der Klimakrise

نيران ولهيب وشرر ـ حرائق الغابات وأزمة المناخ 06.07.2023

Doku YT Plan KW 26 | Der Fluch der Bodenschätze - Terror in Mosambik

لعنة الموارد الطبيعية - الإرهاب في موزمبيق 29.06.2023

DW Dokumentationen | Hightech für das Klima

تكنولوجيا فائقة لحماية المناخ - هل تنقذ الأفكار الذكية المناخ؟ 15.06.2023

DW Dokumentationen | Schwimmende Städte - Klimawandel erfordert neue Ideen

المدن العائمة - حلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي 08.06.2023

اقرأ أيضا

Ursula von der Leyen (l), Präsidentin der Europäischen Kommission, und Pedro Sanchez, Ministerpräsident von Spanien, kommen nach ihrem Treffen im Moncloa-Palast zur Pressekonferenz. Russlands Krieg gegen die Ukraine wird nach Einschätzung von EU-Kommissionschefin von der Leyen mehrere Millionen Flüchtlingen zur Folge haben. Zudem müsse die EU unabhängiger von Gas, Öl und Kohle aus Russland werden. Auch der spanische Ministerpräsident Sanchez sagte, «dass im Energiebereich dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen». «Gemeinsam haben wir heute einige Vorschläge aus Spanien geprüft, um dieser Spirale steigender Energiepreise ein Ende zu setzen.» +++ dpa-Bildfunk +++

انتخابات تشريعية.. هل تعرقل جدول أعمال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي؟ 30.06.2023

تتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بداية يوليو/ تموز وتشهد انتخابات تشريعية في نهاية الشهر وربما رحيل الحكومة الاشتراكية الحالية ومجيء حكومة جديدة. فهل سيؤثر ذلك على رئاستها والقضايا المدرجة على جدول أعمالها؟

FILE - In this television image from Arab satellite station Al-Jazeera, Osama bin Laden, right, listens as his top deputy Ayman al-Zawahri speaks at an undisclosed location, in this image made from undated video tape broadcast by the station April 15, 2002. A U.S. airstrike has killed al-Qaida leader Ayman al-Zawahri in Afghanistan, according to a person familiar with the matter. President Joe Biden will speak about the operation on Monday night, Aug. 1, 2022, from the White House. (AP Photo/Al-Jazeera/APTN, file)

استراتجية الظواهري ـ استقلالية الفروع ضمان لاستمرارية المركز 05.08.2022

شكل قتل الظواهري أكبر ضربة لتنظيم القاعدة منذ اغتيال أسامة بن لادن قبل عقد من الزمن، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة إضعافا للقدرات الإرهابية للتنظيم، إذ يُرجح استمرار الاستراتيجية التي بلورها الظواهري في قيادة التنظيم.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) geht neben Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, zu einem gemeinsamen Abendessen ins Restaurant „Kochzimmer“ in Potsdam. Beim Treffen der beiden Regierungschefs soll es unter Anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen, aber auch europäische Themen sollen seine Rolle spielen. +++ dpa-Bildfunk +++

تحليل: الاتحاد الأوروبي يواجه "حقل ألغام" مغاربي.. ما الحل؟ 07.06.2023

في ضوء التغييرات في "سياسة الجوار الأوروبية" يتعزز التوسع شرقا وبوتيرة أسرع، كرد جيوسياسي على التحدي الروسي، وتبدو المنطقة المغاربية مرشحة لتدفع الثمن ومعها أوروبا. فما العمل وهل يسعف "المحرك الألماني الفرنسي" أوروبا؟

Jürgen Stock, Secretary General of Interpol speaks at a press conference on the last day of the 87th International Criminal Police Organisation (Interpol) General Assembly in Dubai, United Arab Emirates, Wednesday, Nov. 21, 2018. Tensions were high around Wednesday's vote which elected South Korea's Kim Jong Yang as chief of the international law enforcement agency. Kim defeated Russia's Alexander Prokopchuk in Wednesday's vote. (AP Photo/Kamran Jebreili) |

"الانتربول" تدافع عن انتخاب إماراتي متهم بالتعذيب رئيساً لها 27.11.2021

أشعل انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للانتربول جدلاً شديداً في طل الاتهامات التي تلاحقه في عدة دول بارتكاب جرائم تعذيب. لكن الأمين العام أكد أن المنظمة "ليست عمياء ولديها إجراءات واضحة لمراقبة العمل".