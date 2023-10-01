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سياسةألمانيا

عن كثب - قوة الفطر - آفاق الاقتصاد الدائري

١٩ أكتوبر ٢٠٢٣

يتميز الغزل الفطري بالاستدامة وقابلية التحول، ولهذا يمكن استخدامه كبديل للجلود ومواد البناء وأيضاً في التخزين والتخلص من المواد السامة.

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يمكن للفطريات أن تُسهل عملية التحول إلى الاقتصاد الدائري، لكن هل يمكن استخدامها صناعيا أيضا؟ يُراهن الخبير السويسري باتريك مورنر على قوة الفطر. ويرغب قريبا في استصلاح أرض صناعية قاحلة وملوثة بالزنك في منطقته عن طريق تنظيفها بيولوجيا، بدلا من نبش الأرض ونقل الأتربة الملوثة إلى مخازن. عملية التنظيف البيولوجي هذه تستهلك وقتا، لكنها قد تحل الكثير من المشاكل مستقبلا. وفي مصنع للنبيذ العضوي يعمل باتريك مورنر أيضا على تدعيم الكرمة النبيذية باستخدام الغزل الفطري السائل. باستيان شوبرت من برلين مبهور أيضاً بالفطريات. يعمل الطالب على تصنيع خوذة دراجة، قشرتها الداخلية مصنوعة من مادة أساسها فطري، بدلا من مادة البولِيسْتِيرين. من خلال الإضاءة على عدة أمثلة، يعرض هذا الفيلم النتائج التي توصل إليها الباحثون والخبراء فيما يخص قابلية الاستفادة من نوع من الكائنات الحية المستهان بها لغاية اليوم.

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