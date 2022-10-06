عن كثب - قطر في مرمى كأس العالم

فحتّى بعد انطلاق أولى المباريات لم تتوقّف الانتقادات الموجّهة للبطولة التي تحتضنها قطر. ويتعلق الأمر بمزاعم الفساد الإداري التي مكّنت الدولة الخليجية من الحصول على حقّ تنظيم هذه الدورة. كما تحظى أوضاع العمل المزرية لمئات الآلاف من العمّال بانتقادات كثيرة. هذا بالإضافة إلى القلق الكبير حول الانبعاثات الهائلة للغازات الدفيئة. فبالرغم من نقل توقيت المنافسات من فصل الصيف إلى الخريف بسبب درجات الحرارة المفرطة، سيتعين تبريد الملاعب التي بُنيت خصيصا لأجل البطولة بكلفة عالية. وهو ما يقلق أنصار المناخ. هذا الفيلم يسلط الضوء على هذه الأوضاع في ظل سعي قطر لتعزيز وجودها على الساحة الدولية من خلال تنظيم فعالية رياضية هائلة كبطولة كأس العالم. كما ينقلنا الفيلم إلى ملاعب كرة القدم بالإضافة إلى حوارات مع العمّال الأجانب، والمسؤولين القطريين ومُمثّلي المشجعين وخبراء من قطر والشرق الأوسط.