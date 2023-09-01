عن كثب - قرية بيوبيكو في إيطاليا - مهرجان التمرد على مظاهر الجمال

ففي سبتمبر من كل عام، ينشط جيانينو ألويجي رئيس نادي القبح في الدفاع عن سمعة النادي الذي تأسس قبل أكثر من مئة عام. ويضم النادي 32 ألف عضو من جميع أنحاء العالم، يشاركون بحماس وبتوقعات عالية كل عام في "مهرجان القبح" المشهور باستعراضاته الملونة وبالنبيذ والرقص والغناء. الحدث الأبرز في هذا المهرجان هو انتخاب أكثر الرجال قباحة في إيطاليا، ويتم التصويت بروح الدعابة والمرح، فلا ينبغي لأحد أن يشعر بالسوء، كما يقولون في بيوبيكو، لأن من يتم انتخابه لا يلبي معايير الجمال العالية والسخيفة في نظر غالبية المجتمع هناك. قصة غريبة لكنها تحمل خلفية جادة، فبالإضافة إلى جيانينو ألويجي، الرئيس المرح، يلتقي فريق التصوير بأشخاص مثل بولدو إيزابيتيني، الذي أصيب بندوب عميقة جسدية ونفسية جراء حادث كان قد تعرض له. بولدو فخور بكونه "أكثر الرجال قباحة في إيطاليا" ويريد الترشح في بيوبيكو لإعادة انتخابه. دفاعه عن اللقب ليس من منطلق طموحه الرياضي فحسب، بل أيضاً لتأكيد اعتداده بنفسه.