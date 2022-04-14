عن كثب - صربيا - أصدقاء روسيا المقربون

يلقي هذا الفيلم الضوء عن كيفية تعزيز الحرب في أوكرانيا لشعبية روسيا وبوتين لدى الصرب. لقد شهدت صربيا مظاهرات داعمة لروسيا وللرئيس بوتين، ووصف أحد المتظاهرين الأوكرانيين بأنهم مناهضين للمسيحية، واعتبر أن أهم الأشياء في حياته هو روسيا وصربيا ونادي النجم الأحمر بلغراد لكرة القدم، بينما تتذكر إحدى العائلات أيام قصف حلف شمال الأطلسي، وأوقات الخوف التي قضوها في القبو، وأن لا أحد وقف إلى جانب الصرب سوى روسيا على حد قولها. ورغم رغبة صربيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أنها تشعر بارتباط وثيق بروسيا من خلال الثقافة المشتركة والكنيسة المسيحية الأرثوذكسية.