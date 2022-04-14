 عن كثب - صربيا - أصدقاء روسيا المقربون | عن كثب | DW | 26.05.2022

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عن كثب

عن كثب - صربيا - أصدقاء روسيا المقربون

لم تشارك صربيا في العقوبات ضد روسيا، كما أن معظم الصرب يدعمون حرب بوتين في أوكرانيا. الكثيرون من الشعب الصربي مازال لديهم ذكريات مؤلمة، ولا يثقون في الغرب جراء قصف حلف شمال الأطلسي لصربيا أثناء حرب كوسوفو في عام 1999.

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يلقي هذا الفيلم الضوء عن كيفية تعزيز الحرب في أوكرانيا لشعبية روسيا وبوتين لدى الصرب. لقد شهدت صربيا مظاهرات داعمة لروسيا وللرئيس بوتين، ووصف أحد المتظاهرين الأوكرانيين بأنهم مناهضين للمسيحية، واعتبر أن أهم الأشياء في حياته هو روسيا وصربيا ونادي النجم الأحمر بلغراد لكرة القدم، بينما تتذكر إحدى العائلات أيام قصف حلف شمال الأطلسي، وأوقات الخوف التي قضوها في القبو، وأن لا أحد وقف إلى جانب الصرب سوى روسيا على حد قولها. ورغم رغبة صربيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أنها تشعر بارتباط وثيق بروسيا من خلال الثقافة المشتركة والكنيسة المسيحية الأرثوذكسية.

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