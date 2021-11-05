عن كثب - سقطرى - جزيرة مجهولة

سقطرى تقع قبالة سواحل القرن الإفريقي، وقد صنفتها اليونيسكو موقعا تراثيا عالميا منذ عام 2008 وذلك بفضل كنوزها الطبيعية بالدرجة الأولى، وهي تتميز بانتشار شجرة دم العنقاء الفريدة عليها. الجزيرة تتسم بهدوء ساحر وتقع على بعد 400 كلم من سواحل اليمن الجنوبية. الحرب بعيدة منها والسياحة تحرك عجلة اقتصادها بعض الشيء. يرتادها سياح من دولة الإمارات لمزاولة الرياضات البحرية ولشراء أراض هناك، فهم يملكون المال بينما يفتقده أهلها الذين يساورهم القلق من فقدان السيطرة على جزيرتهم، بينما يسعد البعض بالنمو الاقتصادي الذي يحدث بفضل الدعم الإماراتي والسعودي.