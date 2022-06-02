 عن كثب - ديكتاتورية الأرجنتين: أبناء الجلادين وعقدة الذنب | عن كثب | DW | 07.07.2022

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عن كثب

عن كثب - ديكتاتورية الأرجنتين: أبناء الجلادين وعقدة الذنب

كيف يتعامل أبناء جلادي الحقبة الديكتاتورية مع جرائم آبائهم؟ ففي في الأرجنتين اجتمع أبناء الجلادين والقتلة للتحدث عن ذنب آبائهم.

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أثناء حقبة الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين بين عامي 1976 و 1983 قُتل أكثر من 30 ألف من المعارضين، الأمر الذي خلف ندوبا عميقة في المجتمع الأرجنتيني. في حدث غير مسبوق خرج أبناء وبنات الجلادين والقتلة في مسيرة إلى الشارع. تقول أناليا كالينيك عن والدها : "لم أعد أريد أن أحبه، إنه أمر مؤلم جدا". لقد اكتشفت عندما أصبحت بالغة أن والدها عذب وقتل مئات الأشخاص بتكليف من المجلس العسكري. وفي عام 2010 حُكم على والدها الذي كان يعمل في جهاز الشرطة بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. انضمت أناليا كالينيك لغيرها من أبناء جلادي المجلس العسكري للمساعدة في كشف جرائم آبائهم، ومنع تخفيف العقوبات عنهم. إن اسم حركتهم يعني بالعربية "قصص العصيان". في هذا الوثائقي لقاء مع أناليا كالينيك ورفاقها في بوينس آيريس لعرض مشروع فريد للمصالحة مع الماضي.

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