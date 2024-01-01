داخل غزة: الحرب وعواقبها

مراسل دي دبليو محمد الكحلوت يعيش في قطاع غزة ويعمل فيه. منذ اندلاع الحرب، وهو يوثق حياة الناس اليومية والمعاناة والدمار الذي يحيط بهم. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدداً قليلاً جداً من المستشفيات الـ 36 الموجودة في غزة يعمل وبصعوبة بسبب افتقاره للوقود لتشغيل المولدات وندرة الأدوية. ووفقاً للأمم المتحدة فإن 1,9 من أصل 2,3 مليون شخص ممن يعيشون في غزة، قد نزحوا. محمد صحفي، لكنه أيضاَ ضحية هذه الحرب فقد اضطر هو وعائلته إلى الفرار عدة مرات من قصف الجيش الإسرائيلي. وفقاً للجنة حماية الصحفيينCPJ ، فقد قُتل أكثر من 80 صحفياً حتى الآن. وفي إحدى المرات، في طريق العودة من التصوير، تعرضت سيارة زملاء محمد لغارة جوية أسفرت عن مقتل صحفيين. حتى الآن باءت الجهود الدولية للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار بالفشل. وشرط إسرائيل هو: أن تطلق حماس، التي يصنفها العديد من البلدان منظمة إرهابية، سراح كافة الرهائن المختطفين في غزة. وكلما طالت مدة الحرب، ازدادت المخاوف بشأن إمكانية تحقيق تعايش سلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. يحاور هذا الفيلم الوثائقي سياسيين فلسطينيين وباحثي استطلاعات رأي وعلماء سياسيين إِسرائيليين بالإضافة إلى خبراء في القانون الدولي مستقلين. فما السيناريوهات المطروحة للنقاش على الصعيد الدولي حول غزة، وما الواقعي منها؟