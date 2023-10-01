عن كثب - جريمة بحر البلطيق - من يقف وراء تفجير نورد ستريم

مرّ أكثر من عام على الهجمات على خط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق. لكن لا يزال الغموض يلف ما جرى بالفعل في قاع البحر، وهوية من يقف خلف عملية التفجير.

هل أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشنّ تلك الهجمات التي وقعت في السادس والعشرين من سبتمبر عام 2022؟ أم الحكومة الأمريكية؟ أم ربما يجدر البحث عن الجناة في أوكرانيا؟ أمضى فريق بحث كبير عدة أشهر في تقفي أثر المُشتبه بهم. تحدّث أعضاء الفريق مع محققين وباحثين، وفحصوا النظريات والدوافع المحتملة للقيام بهذه العملية التي تعدّ من أكثر عمليات التخريب غموضا في عصرنا. وبعد بحث أجراه برنامج "كونتراسته" من القناة الألمانية الأولى "أيه آر دي"، بالاشتراك مع "قناة إس دبليو آر" وصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية المرموقة، تسنى إعادة رسم صورة تقريبية عن التحضيرات التي تمت تمهيداً لتنفيذ الهجوم.