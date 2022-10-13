 عن كثب - تداعيات الحرب على أوكرانيا - سلاح القمح | عن كثب | DW | 01.12.2022

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عن كثب

عن كثب - تداعيات الحرب على أوكرانيا - سلاح القمح

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا انخفضت صادرات القمح المهمة في البلاد. وقد ترتب على هذا تراجع الإمدادات التموينية على الصعيد العالمي:. غير أن الخطر الأكبر يتمثل في تهديد الأمن الغذائي في إفريقيا. فهل تستخدم روسيا القمح كوسيلة ضغط؟

"الصواريخ تحلق فوق رؤوسنا كل يوم، وصافرات الإنذار لا تتوقف. لكننا نقلق بشكل خاص عندما يسود الهدوء، فربما يسقط صاروخ هنا أيضاً." تُشرف ناديا على مزرعة بالقرب من ميكولايف، تبلغ مساحتها 4 آلاف هكتاراً، إلا انها تقود اليوم جرارها عبر بقايا القذائف التي أصابت في حقلها. بالنسبة لها وللعديد من المزارعين في أوكرانيا، فإن الحرب لا تعني الخطر الذي يتهدد حياتهم فقط، بل أن إمكانية تعفن محاصيل الحبوب في صوامعهم، بينما قد تسود المجاعة ـ بسبب عدم قدرتهم على تصدير منتوجهم ـ في أجزاء أخرى من العالم تمثل عبئا كبيرا عليهم. فالغزو الروسي لأوكرانيا يعرض الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء العالم للخطر. ونتيجة لذلك، يتهدد الخطر بشكل خاص العديد من البلدان الإفريقية، حيث يعتمد الناس في حياتهم بشكل أساسي على واردات القمح. فاستمرار القصف في أوكرانيا وإغلاق الموانئ والجسور المدمرة والحقول المزروعة بالألغام، وتفكك سلسلة التوريد العالمية، يحول دون حصول مزيد من الناس في القارة الإفريقية على حاجتهم من الغذاء. "نحن جائعون".. هذا ما يقوله شباب في سوق نواكشوط بموريتانيا. ويضيف: "إذا لم يتغير الوضع خلال السنوات القليلة المقبلة، فسنصبح جميعاً سلفيين". من جهته يستغل بوتين الوضع المتوتر بشكل مدروس، ويوظفه في روايته الخاصة للأحداث. إذ يقول إن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن المجاعة الوشيكة. فهل تُوظف تلك الرواية أيضاً في سبيل كسب حلفاء جدد ضد الغرب؟

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