 عن كثب - تحول في تشيلي - جيل جديد في السلطة | عن كثب | DW | 01.09.2022

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عن كثب

عن كثب - تحول في تشيلي - جيل جديد في السلطة

تشهد تشيلي تحولًا سياسيًا، فالرئيس الجديد غابرييل بوريتش يعتزم القيام بإصلاحات كبيرة من خلال حكومته اليسارية. لكن المحك الأول هو نتائج الاستفتاء على دستور جديد في الرابع من أيلول/سبتمبر.

حقبة الحكم الديكتاتوري العسكري بقيادة بينوشيه تركت ظلالها القاتمة على تشيلي حتى اليوم. فالفجوة الشاسعة بين الأغنياء والفقراء وارتفاع الأسعار وكذلك الجرائم في فترة الدكتاتورية والتي لم يتم معالجتها، كل هذا أدّى إلى موجات احتجاج عنيفة عمت البلاد بأكملها عام 2019. ومنذ ذاك الوقت دخل كثيرون المشهد السياسي بجرأة ومعظمهم من الشباب، وطالبوا بتغييرات تمس كافة مجالات المجتمع تقريبًا. وهؤلاء قرروا تحديد مصائرهم بأنفسهم، ومن بينهم إينيس فوينتس التي بَنَتْ خلال فترة الوباء مع عاملات أخريات حيًا كاملًا على مكبٍ للنفايات، وبذلك امتلكن أخيرًا مساكنهن الخاصة. أو كذلك التلاميذ الصغار الذين احتلوا مدرستهم لِلَفتِ الانتباه إلى الحالة المزرية لمرافقها. انطلاقاً من هذه المعطيات، وعد أصغر الرؤساء في تاريخ تشيلي بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المناخ والمساواة. وطمأن غابرييل بوريتش السكان الأصليين بإجراء حوار عادل في سبيل حل النزاعات المناطقية الممتدة منذ قرون. كما يتوقع مجتمع الميم منه إنهاء التمييز ضدهم. لكن بعد مرور أشهر قليلة فقط على أدائها اليمين الدستورية، واجهت الحكومة رياح معكسة من جهات متعددة، فالبعض يرى أنها تتخطى مطالبهم فيما يجد آخرون أنها شديدة التردد. لذا يتطلع الجميع إلى الاستفتاء الشعبي في الرابع من أيلول/سبتمبر 2022 الذي سيبت بشأن الدستور الجديد بل وبشأن مصير بوريتش وخطه الإصلاحي أيضا.

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