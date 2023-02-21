 عن كثب - تحت الأنقاض - تبعات الزلزال في سوريا وتركيا | عن كثب | DW | 23.02.2023

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عن كثب

عن كثب - تحت الأنقاض - تبعات الزلزال في سوريا وتركيا

عشرات الآلاف سقطوا ضحايا الزلزال المدمر في السادس من فبراير والذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا. مسؤولية وفاة هذا العدد الهائل لا تقع على الكارثة الطبيعية فحسب، وإنما على الفشل السياسي أيضا.

علماء الجيولوجيا كانوا قد توقعوا حدوث زلزال وشيك في نفس المنطقة. لكن المسؤولين اكتفوا بالدعاء وأعربوا عن أملهم ألا يتحول التوقع إلى حقيقة وشيكة، حسب المنتقدين ومن بينهم زيادين تشاكير من جامعة اسطنبول التقنية. على سبيل المثال هناك لوائح صارمة تحكم تشييد المباني لتلبية شروط مقاومة للزلازل، ورغم ذلك يبدو أنه لم يتم الالتزام بها. في أعقاب الزلزال بدأت المساعدات تتدفق إلى تركيا وسوريا ببطء، وذلك رغم انطلاق الدعم الدولي بشكل فوري. وخلال الأيام الأولى اضطر السكان المتضررون في البلدين للاعتماد على أنفسهم لحد كبير. ويرجع السبب وراء ذلك أيضاً إلى الدمار في سوريا بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية، بالإضافة إلى التوترات على الحدود السورية التركية. فنتيجة لهذا الصراع لم يفتح سوى عدد قليل من المعابر الحدودية وتأخر وصول شاحنات المساعدات إلى ضحايا الكارثة. الخبير في الشأن السوري كارستن فيلاند انتقد أيضا حتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان في شمال سوريا بسبب مقاومتهم للدولة منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الرئيس بشار الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم". وهناك أيضا انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاصة وأنه جاء إلى السلطة بعد فشل الحكومة السابقة عقب الزلزال المدمر في عام 1999. ولذا قد يكلفه الزلزال الحالي منصبه، فالانتخابات الرئاسية ستجرى في مايو المقبل أو يونيو على أقصى تقدير. وتخشى المحللة السياسية غونول تول من معهد واشنطن، أن يستغل أردوغان حالة الطوارئ لتأجيل الانتخابات لمدة عام: "سيؤدي ذلك إلى عدم استقرار كبير في تركيا، لأنه يجب محاسبة شخص ما على الإخفاقات التي أدت إلى هذه الكارثة التي كان يمكن تجنبها." يسلط هذا الفيلم الضوء على أشخاص يعانون للبقاء على قيد الحياة منذ وقوع الزلزال، لكنهم رغم ذلك يبحثون في تركيا وسوريا عن أقاربهم، على الأقل لدفنهم بشكل لائق.

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