 عن كثب - تجارة الزهور في جورجيا - كسب كبير وظروف عمل قاسية | عن كثب | DW | 17.02.2022

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عن كثب

عن كثب - تجارة الزهور في جورجيا - كسب كبير وظروف عمل قاسية

تذهب مئات النساء في فصل الربيع من كل عام إلى جبال جورجيا لقطف زهور اللبن، وهذا ما تفعله ماكا دولديزه أيضاً. هناك طلب كبير على بصيلات الزهور التي تصدر إلى الخارج. لكن كيف يتم الاتجار بالزهور البرية؟ وهل تعود بعائد عادل على النسوة اللاتي يقمن بقطفها؟

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تزود جمهورية القوقاز هولندا بـ 22 مليوناً من بصيلات الزهور سنوياً، ونصفها تقريباً بصيلات زهور برية. يملك ثلاثة تجار فقط في جورجيا تراخيص تسمح لهم بتصدير هذه النباتات المحمية بموجب اتفاقية واشنطن لتنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. من بين العملاء تاجر الجملة الهولندي جون بوت، حيث تقوم شركته باستيراد الزهور الربيعية الشهيرة ومن ثم بتوزيعها على مراكز الحدائق في جميع أنحاء أوروبا، وهي تجارة تقدر بملايين الدولارات. الطلب على زهور اللبن يفوق المعروض من الأصناف المزروعة الأوروبية، وهذا هو السبب أيضًا وراء ارتفاع الطلب على زهور اللبن البرية. وفي الوقت الذي يستفيد الكثيرون من هذه التجارة، نجد الأم العزباء ماكا دولديزه لا تكسب سوى نذر ضئيل من هذا المال مقابل عملها الشاق في جبال جورجيا. هوامش الربح في تجارة زهور اللبن عالية للغاية، لكن القليل منها فقط يصل إلى النسوة اللاتي يعملن في قطفها. يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على الرحلة الطويلة التي تقطعها زهور اللبن من القوقاز إلى أوروبا، ويقتفي آثار الاتجار بالزهور البرية المحمية.

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