بولندا - مدنيون يتأهبون لسيناريو حرب محتملة

تعتبر بولندا نفسها دولة مواجهة ضمن حلف شمال الأطلسي وتقوم بإعادة تسليح نفسها، ساعية لأن تصبح واحدة من أقوى الدول عسكريا في أوروبا، وهي تعبئ مجتمعها لتحقيق ذلك. وهناك العديد من برامج التدريب العسكري للمدنيين التي تقدمها منظمات حكومية وأخرى خاصة في جميع أنحاء البلاد. كما أن الإقبال كبير على برنامج "تدرب مع الجيش" الذي تقدم فيه القوات المسلحة البولندية دورات تدريبية لمدة يوم واحد في عموم بولندا. أغنييشكا فوياس وماغدا رادومسكا صديقتان من وارسو تتدربان على الرماية بالكلاشنكوف. هذا بالإضافة إلى تزايد المجموعات شبه العسكرية في البلاد. إذ يعمل كاميل مازور مع إحدى أكبر المجموعات في البلاد التي تهدف إلى إعداد الشباب للخدمة العسكرية. ينحدر مازور من مدينة زيسوف الواقعة في محافظة بودكارباتسكي التي لا تبعد عن الحدود الأوكرانية سوى بنحو 90 كيلومترًا. بفضل مطارها أصبحت المدينة واحدة من أهم مدن الخطوط الأمامية ومركزا لمساعدة أوكرانيا، حيث تحط كل يوم طائرات عسكرية تحمل أنظمة دفاع جوية وذخيرة وآليات مدرعة.