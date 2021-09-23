 عن كثب - بوركينا فاسو - القانون تحت وصاية الميليشيات | عن كثب | DW | 18.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عن كثب

عن كثب - بوركينا فاسو - القانون تحت وصاية الميليشيات

الشرطة والجيش غائبان فعليا عن ثلث البلاد. وهذا سبب تولي المليشيات المسلحة دورها في بعض المناطق. ميليشيا ”كوجلويوغو" هي واحدة من أكبرها، وتضم نحو أربعين ألف مقاتل.

مشاهدة الفيديو 28:31

في الأصل كان هدف هذه الميليشيات تولي دور الشرطة وتأمين " النظام والعدالة" من أجل حماية المواطنين من المجرمين. لذا قاموا باعتقال المجرمين ولصوص المتاجر والمواشي، وتولوا بأنفسهم وضع الأحكام وتنفيذها علناً في ساحة القرية كالضرب بالعصي أو الجلد. يقول معظم المواطنين إنهم يبجلون ضباط الميليشيات. لكن هناك من يشتكي بالسر من تعسفهم الوحشي أيضا. ورغم تحذير خبراء التطرف من ظهور مجموعات أمراء حرب مُنظمين، إلا أن غالبية السكان تدعمهم. تواجه بوركينا فاسو اليوم تهديداً بحجم مختلف تماما، ففي شمال البلاد يهاجم جهاديون القرى، وقد قتلوا في غضون خمس سنوات ما يقرب من 1.600 شخصا، وشردوا أكثر من مليون مواطن. في مواجهة هذا التهديد المتزايد، تفتقر الدولة الضعيفة إلى الناس والأموال اللازمة لمحاربة الإرهابيين. هنا تحاول ميليشيا ”كوجلويوغو" حماية هؤلاء الأشخاص بكل الوسائل، لكنها، بأسلحتها البدائية، أضعف من الجهاديين بكثير. أسست الحكومة ما يُسمى بفرقة "متطوعي الدفاع عن الوطن في بوركينا فاسو "، والتي ينضم إليها غالباً متطوعون من ميليشيات المواطنين. بأسلحة، ولكن دون تدريب، يشاركون الجنود في قتال الجهاديين.

المزيد من المركز الإعلامي

Es ist für die Nutzung auf dw.com in Verbindung mit der einzelnen Produktion freigegeben. via Amine Ardhaoui Feature-Titel: Die verunsicherte Republik - Deutschland vor der Wahl Feature-Nr.: 11433 Lizenzgeber: DW / Eigenproduktion

الجمهورية الحائرة - قلق الألمان قبل الانتخابات 23.09.2021

10.9.2021, Filmstil aus 'Ausgemolken! - Bauern steigen aus der Nutztierhaltung aus' Dokumentation

عندما ينضب الحليب! - مزارعون يهجرون تربية الحيوانات 17.09.2021

Nur für die abgesprochene Berichterstattung! *** Die Aserbaidschan-Connection - Die nützlichen deutschen Helfer des Alijew-Regimes Feature-Nr.: 11409 Lizenzgeber: SWR

اتصالات مريبة مع أذربيجان - المساعدون الألمان لنظام علييف 02.09.2021

Unter Männern – Was bremst Frauen in der Politik? Feature-Nr.: 11431 Lizenzgeber: ZDF

عن كثب - شأن ذكوري؟ - ماذا يعيق مشاركة المرأة في السياسة؟ 26.08.2021

المزيد عن كثب

Feature-Titel: Aus der Behindertenwerkstatt an die Uni Feature-Nr.: 11326 Lizenzgeber: WDR

من ورش عمل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى الجامعة 11.11.2021

Wundermittel Wasserstoff - Bringt die saubere Energie mehr Klimaschutz? --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

معجزة الهيدروجين - هل تقدم الطاقة النظيفة حماية أعلى للمناخ؟ 05.11.2021

Die Fast-Fashion Lüge Filmstil aus 'Die Fast-Fashion Lüge' Dokumentation.

الموضة السريعة ـ استدامة مضمونة أم وعود كاذبة؟ 21.10.2021

Feature-Titel: Klimakrise Global - Was tun gegen die Flut? Feature-Nr.: 11430 Lizenzgeber: DW

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟ 12.10.2021