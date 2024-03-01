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بطلات أفلام بورنو دون علمهن

٧ مارس ٢٠٢٤

ملايين النساء يقعن ضحايا لمقاطع فيديو وصور جنسية مزيفة على الإنترنت، أنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن للتزييف العميق أن يبدو حقيقياً بشكل خادع، من خلال التلاعب بالصور أو تسجيلات الصوت أو الفيديو.

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DW Dokumentationen | Nahaufnahme Unfreiwillig im Porno
صورة من: NZZ format

عندما فتحت كيت أيزكس الفيديو شعرت بارتباك شديد، فقد شاهدت نفسها تمارس الجنس مع رجل غريب لا تعرفه ولا تعرف كيف صُور هذا الفيديو  و نُشر على الإنترنت. ثم كانت الصدمة حين علمت أنها ضحية عنف جنسي قائم على الصور.

ملايين من نساء العالم يقعن، عن قصد أو غير قصد، ضحايا محتوى جنسي، يتم إنشاؤه عبر الذكاء الاصطناعي أو ما يُعرف بالدعارة الناتجة عن طريق التزييف العميق.

DW Dokumentationen | Nahaufnahme Unfreiwillig im Porno
صورة من: NZZ format

نظراً للتقدم التكنولوجي السريع، أصبح بمقدور  أي شخص لديه هاتف محمول وبعض الصور للشخص المستهدف وعن طريق تطبيقات مجانية، إنشاء وتوزيع محتوى جنسي.  

الضرر الحقيقي للإساءة الافتراضية ضخم جدا: كتشويه السمعة والنكسات المهنية وتهديدات بالعنف والاكتئاب والانتحار. لا أحد في مأمن من ذلك، ومع ذلك يكاد يكون من المستحيل مواجهة ذلك.  

 

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