عن كثب - اِعتداء روستوك ـ ليشتنهاغن : جرح لم يندمل بعد

الفيتنامي هونغ كووك نغوين جاء إلى ألمانيا الشرقية عاملًا متعاقدًا، وكان مع أكثر من مائة فيتنامي شاهدَ عيان على الهجوم على سكن العمال في منطقة ليشتنهاغن في روستوك، مما أرغمهم على الفرار فوق السطح. هونغ كووك نغوين يتحدث في هذا الفيلم لأول مرة عما حدث آنذاك: "الفيتناميون في روستوك يتذكرون الحادث، لكنّ لا أحد يريد التحدث عنه مرة أخرى."





فولفغانغ ريشتر كان في ذلك الوقت مفوض الأجانب في مدينة روستوك، وشهد لحظة إحراق السكن، وما تزال صور الحشد الغاضب حاضرة بين عينيْه حتى هذا اليوم: " مسؤوليتنا هي عدم تكرار شيء من هذا القبيل."

يحكي الفيلم أعمال الشغب العنصرية في منطقة ليشتنهاغن في روستوك عام 1992. فكيف حدث ذلك؟ وماذا تعني لنا تلك الأعمال العنصرية اليوم؟