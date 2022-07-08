 عن كثب - اِعتداء روستوك ـ ليشتنهاغن : جرح لم يندمل بعد | عن كثب | DW | 25.08.2022

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عن كثب

عن كثب - اِعتداء روستوك ـ ليشتنهاغن : جرح لم يندمل بعد

في الرابع والعشرين من أغسطس عام 1992 وقع في روستوك أكبر عمل عنف تحريضي ضد الأجانب على الأراضي الألمانية منذ عام 1945، عندما ألقى حشد غاضب الحجارة والزجاجات الحارقة على سكن العمال الفيتناميين. ليلة ما يزال صداها يتردد حتى يومنا هذا.

Die Narbe - Der Anschlag in Rostock-Lichtenhagen

الفيتنامي هونغ كووك نغوين جاء إلى ألمانيا الشرقية عاملًا متعاقدًا، وكان مع أكثر من مائة فيتنامي شاهدَ عيان على الهجوم على سكن العمال في منطقة ليشتنهاغن في روستوك، مما أرغمهم على الفرار فوق السطح. هونغ كووك نغوين يتحدث في هذا الفيلم لأول مرة عما حدث آنذاك: "الفيتناميون في روستوك يتذكرون الحادث، لكنّ لا أحد يريد التحدث عنه مرة أخرى."


Die Narbe - Der Anschlag in Rostock-Lichtenhagen

فولفغانغ ريشتر كان في ذلك الوقت مفوض الأجانب في مدينة روستوك، وشهد لحظة إحراق السكن، وما تزال صور الحشد الغاضب حاضرة بين عينيْه حتى هذا اليوم: " مسؤوليتنا هي عدم تكرار شيء من هذا القبيل."
يحكي الفيلم أعمال الشغب العنصرية في منطقة  ليشتنهاغن في روستوك عام 1992. فكيف حدث ذلك؟ وماذا تعني لنا تلك الأعمال العنصرية اليوم؟

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