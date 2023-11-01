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عن كثب - الطاقة الذرية، المناخ وروسيا - هل يحتاج العالم إلى الطاقة النووية؟

٩ نوفمبر ٢٠٢٣

ينبغي أن يتم حصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية في أقل من درجتين. ولتحقيق ذلك، يجب أن يصبح إنتاج الكهرباء خالياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أسرع وقت ممكن. هل الطاقة النووية هي العامل الجديد القادر على تحقيق هذا الهدف الطموح؟

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تعتقد كاثرين هوف من وزارة الطاقة الأمريكية، أن العالم لن يحقق أهدافه المناخية إلا إذا تمت مضاعفة استغلال الطاقة النووية لمرتين أو حتى لثلاث مرات. لهذا الغرض، يقوم الأمريكيون في مختبر أيداهو الوطني، أكبر مركز لأبحاث الطاقة النووية في العالم الغربي، بإجراء بحوث نوعية جديدة: إنها أصغر حجمًا وأكثر كفاءة وأسرع في البناء. تركيا وبولندا وافدان جديدان على مجال الطاقة النووية. على الساحل التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط، يتم بناء محطة طاقة نووية ضخمة بأربعة مفاعلات، بينما يجري بناء مفاعلات نووية صغيرة في بولندا. فكرتهم تكمن في استبدال محطات الفحم الحالية بمحطات طاقة نووية. ويُفترض أن تجعل التطورات الجديدة من الولايات المتحدة ذلك أمراً ممكنا. في وادي السيليكون، يسعى مؤسس شركة أوكلو جايكوب دويت، من خلال شركته الناشئة إلى إعادة اختراع الطاقة النووية. فهو يتلقى دعما من جانب بارز: سام ألتمان، المشارك في اختراع شات جي بي تي ، يرغب في طرح شركة الطاقة النووية الناشئة في البورصة. وهو يقول إن الطاقة النووية هي الضامن الوحيد لتوفير كهرباء كافية لثورة الذكاء الاصطناعي. ويأتي الحديث مرارًا عن روسيا، لإنها أكبر مستثمر عالمي في مجال الطاقة النووية: فروسيا تبني محطات لتوليد الطاقة وتطور أحدث التقنيات وتصدر المواد الخام. ماذا يعني ذلك للمستقبل؟ الأمر المثير هو أنه نتيجة للعقوبات، لم يعد مسموحا باستيراد الغاز أو النفط أو الفحم من روسيا. لكن اليورانيوم لا يزال مسموحًا به.

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