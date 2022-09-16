عن كثب - الحياد المناخي - فكرة واقعية أم خدعة؟

الحياد المناخي هو حجة قوية في معركة كسب المستهلكين. غير أن التعبير نفسه مبهر لا يحميه قانون العلامات التجارية وليس له تعريف عالمي. سواء تعلق الأمر بقميص أو سعر الكهرباء أو برحلات جوية، هناك أشياء كثيرة هذه الأيام يمكن للمرء شراؤها تحت علامة الحياد المناخي. كما أن هناك منتجات محايدة مناخيا تجد طريقها أيضًا إلى العديد من رفوف المحلات التجارية. ولكن لا يوجد ملصق موحد يمكن للمستهلكين استخدامه كدليل. هذا بالإضافة إلى غياب أي تقنين قانوني أو رقابة. للوهلة الأولى ، يبدو الأمر بسيطًا للغاية: فالحياد المناخي يعني عدم انبعاث غازات دفيئة أثناء عملية التصنيع أو أثناء توفير خدمة معنية. هذه هي الطريقة التي يحدد بها البرلمان الأوروبي ، على سبيل المثال ، الحياد المناخي. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. يمكن أيضًا تحقيق الحياد المناخي من خلال التعويض. هذا يعني أن الغازات الضارة بالمناخ لا يتم تقليلها في عملية الإنتاج، بل العمل على تعويضها لاحقًا. فكل من دفع بضعة يوروهات أثناء شراء تذكرة سفر عبر الطائرة كرسوم على الانبعاثات يعرف هذا الأمر. فهذا لا يقلل من انبعاثات كيروسين هذه الرحلة الجوية، بقدر ما أنه سيتم استخدام هذه الأموال المستخلصة، على سبيل المثال، لإعادة تشجير غابة ما وبالتالي المساهمة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية المناخ. هناك نقاش أساسي يدور خلف الكواليس مفاده: هل يحق لشركة أن تستعمل علامة الحياد المناخي، إذا كان ذلك يتم بشكل أساسي من خلال التعويض؟ وهل يمكن للمنتجات أو الشركات أو حتى بلدان بأكملها أن تكون محايدة مناخيًا أو أن تصبح كذلك؟ أم أن هذه كلها مجرد وعود فارغة؟ وهل مفهوم الحياد المناخي مجرد خدعة؟