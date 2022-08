عن كثب - التحويلات المالية - مهاجرون يحركون اقتصاد أوطانهم

Linda lebt in Ghana und strebt danach, sich eine sichere Zukunft aufzubauen. Allerdings ist das in Westafrika selbst für Menschen mit guter Schulbildung nicht einfach. Es mangelt an Jobmöglichkeiten, die Mieten und der Lebensstandard sind hoch in der Hauptstadt Accra. Unterstützung bekommt Linda von ihrer Familie, die in Deutschland lebt. Viele Immigranten im Ausland überweisen regelmäßig Geld zurück in ihre Herkunftsländer, so wie es Lindas Eltern tun. Auf diese Weise werden jährlich Hunderte von Milliarden transferiert, ein Betrag, der die gesamte Entwicklungshilfe der Welt übersteigt. Überweisungen in Länder wie Ghana in Westafrika sind ein wichtiger Motor der Wirtschaft. Die Deutsche Stiftung für Internationale Zusammenarbeit will ihrerseits diesen Mittelzufluss für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Afrika nutzen. Dies geschieht durch das Programm „Jobs for Africa“ zur Unterstützung kleiner Unternehmen in Afrika. Davon könnten Menschen wie Linda in der Hauptstadt Accra profitieren.