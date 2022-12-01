عن كثب - اسكتلندا في أزمة - الاستقلال عن المملكة المتحدة

يدعم الكثير من الإسكتلنديين دعوات الانفصال التي تطلقها رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن. الموسيقي نيل ماكاي يعد أحد أشرس المناضلين من أجل استقلال اسكتلندا، فهو ينظم مظاهرات حاشدة يشارك فيها آلاف المواطنين للاستقلال عن المملكة المتحدة. لقد تضرر الكثير من الناس جراء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، وقد اضطرت ساندرا ماك فيرسون، التي تعول أطفالها بمفردها وكثيرون غيرها، إلى الاختيار بين التدفئة والطعام خلال فصل الشتاء وإقناع أطفالهم بالتنازل عن أشياء كثيرة. ويلقي مؤيدو الاستقلال باللائمة في هذه الأزمة على لندن، بينما يلقي معارضو الاستقلال باللوم على الحكومة الإسكتلندية. وكانت رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن قد أعلنت إجراء استفتاء شعبي جديد حول الاستقلال في نوفمبر 2022، لكن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت بعدم إمكانية إجراء استفتاء جديد إلا بموافقة الحكومة البريطانية. وكما حدث في البريكسيت تسبب قضية الاستقلال انقساماً حاداً في اسكتلندا.