 عن كثب - إرث الاستعمار - الجدل حول الأعمال الفنية المنهوبة | عن كثب | DW | 20.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عن كثب

عن كثب - إرث الاستعمار - الجدل حول الأعمال الفنية المنهوبة

وأخيرا يمكن للأعمال الفنية المنهوبة إبان فترة الاستعمار أن تعود إلى بلدانها الأصلية. لكن هنا بالذات تبدأ مشاكل عديدة أيضا. إذ أن المستعمرات السابقة تخشى أن يحول ذلك دون تحقيق مطالبها بتقديم تعويضات شاملة عن جرائم الاستعمار.

يعرض الفيلم الوثائقي كيف تؤدي إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إلى حدوث نزاعات في نيجيريا مثلاً. إذ لم يكن متوقعا قبل بضعة أعوام أن ألمانيا ستُعيد فعلا الجزء الأكبر من برونزيات بنين المثيرة للجدل إلى نيجيريا. فعلى مدى سنوات طويلة تم طرح حجج قانونية تُبرّر شرعية وجود البرونزيات في ألمانيا، رغم الجرائم الاستعمارية. غير أنه في حقبة ما بعد الاستعمار، باتت الالتزامات الأخلاقية تحدّد بشكل متزايد معايير العمل السياسي الثقافي. ولكن أحفاد الجيل الذي عانى من الاستعباد في نيجيريا ينتقدون الآن عودة برونزيات بنين، لأن هذا الإرث الثقافي كان مرتبطا بتجارة الرقيق الإجرامية. فهل يعني ذلك ردّ اعتبار لأولئك المجرمين؟ أم أن رد الاعتبار لأحفاد ضحايا الاستعباد أغفل كثيرين من المعنيين بالأمر. لمن بالضبط، ينبغي إعادة الكنوز الثقافية المنهوبة؟ هل إلى الدول التي غالبا ما تم تسطير حدودها بشكل تعسفي نتيجة للسياسية الاستعمارية؟ أم لأحفاد تلك الثقافات التقليدية الأصلية داخل هذه الدول، الذين كانوا ضحايا مباشرين للغزو الاستعماري؟ إنه جدل انطلق للتو. فما هي حجج المطالبين بـ "إعادة كل شيء" مثلما تدعو مؤرخة الفن بينديكت سافوي؟ وماذا عن تحذيرات أصحاب مقولة "إنكم تخاطرون بالإرث الإنساني" من أمثال عالمة الأنثروبولوجيا بريغيتا هاوزر شويبلين؟ هذا التحول الجذري حول الأعمال الفنية المنهوبة لا يؤثر على دول الجنوب فحسب، بل على أوروبا أيضا. فعلى سبيل المثال تتنازع بولندا وألمانيا على مخطوطات قيَمة من مجموعة برلينكا الموجودة في كراكوف. كما أن السكان الاصليين من شعب سامي في أقاصي شمال اسكندنافيا لديهم مطالب محقة باستعادة أعمال فنية تخصهم، موجودة في أماكن مختلفة من بينها برلين. غير أن معالجة كل هذه الحالات ليست دائما بالأمر السهل.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Dokumentationen | Schwimmende Städte - Klimawandel erfordert neue Ideen

المدن العائمة - حلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي 08.06.2023

Filmstill Dokumentation | Der antisowjetische Denkmalsturz

إسقاط النُصب التذكارية السوفيتية - تصفية حساب مع الماضي 18.05.2023

DW Dokumentationen KW 18 | Zum Schutz der Regenwälder - Wie Palmöl eine Zukunft hat

عن كثب - من أجل حماية الغابات المطيرة - مستقبل زيت النخيل 04.05.2023

DW Dokumentationen | Stutenfarmen

معاناة من أجل لحم خنزير رخيص 27.04.2023

المزيد عن كثب

Doku YT Plan KW 28

عن كثب - كتالونيا والاستقلال ـ حلم يقسم المجتمع 13.07.2023

Doku | Feuer, Flammen, Funkenschlag - Waldschutz in der Klimakrise

نيران ولهيب وشرر ـ حرائق الغابات وأزمة المناخ 06.07.2023

Doku YT Plan KW 26 | Der Fluch der Bodenschätze - Terror in Mosambik

لعنة الموارد الطبيعية - الإرهاب في موزمبيق 29.06.2023

DW Dokumentationen | Hightech für das Klima

تكنولوجيا فائقة لحماية المناخ - هل تنقذ الأفكار الذكية المناخ؟ 15.06.2023

اقرأ أيضا

Annalena Baerbock (r, Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, besucht Ngarannam. Nach Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern des lokalen Stabilisierungskommitees bekommt sie eine Kette geschenkt. Ngarannam wurde nach der fast vollständigen Zerstörung durch Boko Haram unter anderem mit deutschen Mitteln wiederaufgebaut. +++ dpa-Bildfunk +++

وزيرتان ألمانيتان تسلمان قطعا من "برونزيات بنين" إلى نيجيريا 20.12.2022

تريد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الدولة للثقافة كلوديا روت أثناء زيارتهم لنيجيريا إعادة منحوتات أثرية، وذلك ضمن حفل تسليم. ونهبت العديد من الآثار أثناء الاستعمار البريطاني ونقل بعضها إلى دول أوربية.