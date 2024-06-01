عن كثب - أيسلندا - العيش عند فوهة بركان

برينديس غونلاوخسدوتير هولم واحدة من أصل 3800 من السكان الذين تم إجلاؤهم. بالكاد نجا منزلها من الحمم البركانية المتدحرجة. هناك صدع كبير يخترق حديقتها، وقد حذرتها الشرطة من أن دخولها للمنزل يشكل خطرا على حياتها. فبسبب الزلازل والانفجارات البركانية المستمرة، تشكلت تجاويف هائلة تحت المدينة. غريغري دي باسكال، أستاذ التكتونيات والجيولوجيا الهيكلية في جامعة أيسلندا ، يشكك فيما إذا كانت الحياة الطبيعية ستعود من جديد إلى غريندافيك. وهو يستبعد وجود حلول هيكلية لمواجهة هذه القوى. هذا يعني أن قرية صيادي الأسماك الواقعة على بعد 55 كيلومتراً جنوب غرب ريكيافيك، ستبقى مدينة أشباح في الوقت الحالي. في هذه الأثناء توزّع سكان قرية غريندافيك السابقون في جميع أنحاء أيسلندا . وبينما يحاول معظم سكان القرية الابتعاد عن البركان، يسعى آخرون إلى الاقتراب منه قدر الإمكان. ومن بين هؤلاء، عاشق البراكين بيورن ستاينبيك الذي يستمتع عن قرب، بمشاهدة البراكين عند ثورانها.