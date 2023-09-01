عن كثب - أموال مهدرة

مُشكلة نفايات ضخمة في رومانيا، فهناك مقالب نفايات غير قانونية، وإعادة التدوير لا تتم إلا بالكاد. على مدى عقود من الزمان، كان مكب نفايات باتا ريت في مُقاطعة كلوج رمزاً لأزمة القمامة.

قدم الاتحاد الأوروبي مُساعدات مالية بقيمة مئات ملايين اليوروات في محاولة للسيطرة على المُشكلة، وفي المُقابل تعين على رومانيا إغلاق المكبّات الضارة، والالتزام بمعايير النفايات الأوروبية.

استغرق الأمر من السلطات 12 عامًا لإغلاق مكب النفايات القديم في باتا ريت وإنشاء مركز جديد لإدارة النفايات. ولكن هل تغير شيء بالفعل؟

مراسلة دويتشه فيله غونا كيتلز تبحث عميقاً في تفاصيل المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، فتواجه الواقع المرير لإدارة النفايات في رومانيا وشبكة معقدة من البيروقراطية وتعدد المسؤوليات.