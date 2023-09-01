سياسةرومانيا
عن كثب - أموال مهدرة
٧ سبتمبر ٢٠٢٣
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قدم الاتحاد الأوروبي مُساعدات مالية بقيمة مئات ملايين اليوروات في محاولة للسيطرة على المُشكلة، وفي المُقابل تعين على رومانيا إغلاق المكبّات الضارة، والالتزام بمعايير النفايات الأوروبية.
استغرق الأمر من السلطات 12 عامًا لإغلاق مكب النفايات القديم في باتا ريت وإنشاء مركز جديد لإدارة النفايات. ولكن هل تغير شيء بالفعل؟
مراسلة دويتشه فيله غونا كيتلز تبحث عميقاً في تفاصيل المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، فتواجه الواقع المرير لإدارة النفايات في رومانيا وشبكة معقدة من البيروقراطية وتعدد المسؤوليات.