 عن الآباء والأبناء - أبناء دولة الخلافة | تقارير جديدة | DW | 31.03.2022

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تقارير جديدة

عن الآباء والأبناء - أبناء دولة الخلافة

منذ أن سيطر الإسلاميون المتطرفون على أجزاء من سوريا ، وهم يحاولون جذب الشباب وتعبئتهم. كان هدفهم إقامة دولة خلافة إسلامية على حساب الجيل القادم.

Filmstills | Dokumentation Of Fathers and Sons – Kinder des Kalifats

في هذا الفيلم يرافق المخرج السوري طلال ديركي عائلة إسلامية متطرفة لمدة عامين.

Filmstills | Dokumentation Of Fathers and Sons – Kinder des Kalifats


يقدم الفيلم الحائز على العديد من الجوائز نظرة ثاقبة لطفولة تتأثر  بأفكار متطرفة وبشكل ممنهج. ماذا يحدث في أذهان الأطفال والشباب الذين أصيبوا بصدمات نفسية في سنوات الحرب الدموية المدمرة ، دون وجود أمل حقيقي في نهاية ومستقبل يسوده السلام؟ ماذا يحدث لهم عندما ينشر الوالدان والأقارب الكراهية والرغبة بالانتقام؟
 

Filmstills | Dokumentation Of Fathers and Sons – Kinder des Kalifats

يروي طلال ديركي أحداث الحياة اليومية لعائلة زعيم للمجاهدين يدعى أبو أسامة وما يحدث لابنيه الأكبر أسامة وأخيه أيمن خلال الحرب في سوريا. تعيش الأسرة في قرية بشمال غرب البلاد بالقرب من مدينة إدلب .


Filmstills | Dokumentation Of Fathers and Sons – Kinder des Kalifats



وهي منطقة تسيطر عليها جبهة النصرة المتطرفة. إسلاميو جبهة النصرة يدربون الأطفال والشباب ليصبحوا مجاهدين يقاتلون باسم الدين. وهدف الجبهة إقامة دولة خلافة على أكتاف الجيل القادم. طلال ديركي ومصوره رافقا  "أبو أسامة" وأعضاء العائلة لأكثر من عامين. استطاعا من خلال هذه المدة الحصول على نظرة ثاقبة فريدة من نوعها داخل الأسرة المتشددة والجماعة الإسلامية المتطرفة.

Filmstills | Dokumentation Of Fathers and Sons – Kinder des Kalifats


حصل هذا الفيلم على العديد من الجوائز وعُرض في مهرجانات دولية بنجاح كبير. وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار في عام 2019 ، وحصل على جائزة الفيلم الألماني في عام 2019 و "جائزة لجنة التحكيم الكبرى للسينما الوثائقية العالمية" في "مهرجان صندانس السينمائي" في عام 2018.



مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 03:00 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 06:30 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 19 أبريل/نيسان2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 20 أبريل/نيسان2022 – 00:30 UTC
الخميس 21 أبريل/نيسان2022 – 10:30 UTC
الخميس 21 أبريل/نيسان2022 – 14:30 UTC
السبت 23 أبريل/نيسان2022 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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