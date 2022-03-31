عن الآباء والأبناء - أبناء دولة الخلافة

في هذا الفيلم يرافق المخرج السوري طلال ديركي عائلة إسلامية متطرفة لمدة عامين.



يقدم الفيلم الحائز على العديد من الجوائز نظرة ثاقبة لطفولة تتأثر بأفكار متطرفة وبشكل ممنهج. ماذا يحدث في أذهان الأطفال والشباب الذين أصيبوا بصدمات نفسية في سنوات الحرب الدموية المدمرة ، دون وجود أمل حقيقي في نهاية ومستقبل يسوده السلام؟ ماذا يحدث لهم عندما ينشر الوالدان والأقارب الكراهية والرغبة بالانتقام؟



يروي طلال ديركي أحداث الحياة اليومية لعائلة زعيم للمجاهدين يدعى أبو أسامة وما يحدث لابنيه الأكبر أسامة وأخيه أيمن خلال الحرب في سوريا. تعيش الأسرة في قرية بشمال غرب البلاد بالقرب من مدينة إدلب .









وهي منطقة تسيطر عليها جبهة النصرة المتطرفة. إسلاميو جبهة النصرة يدربون الأطفال والشباب ليصبحوا مجاهدين يقاتلون باسم الدين. وهدف الجبهة إقامة دولة خلافة على أكتاف الجيل القادم. طلال ديركي ومصوره رافقا "أبو أسامة" وأعضاء العائلة لأكثر من عامين. استطاعا من خلال هذه المدة الحصول على نظرة ثاقبة فريدة من نوعها داخل الأسرة المتشددة والجماعة الإسلامية المتطرفة.



حصل هذا الفيلم على العديد من الجوائز وعُرض في مهرجانات دولية بنجاح كبير. وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار في عام 2019 ، وحصل على جائزة الفيلم الألماني في عام 2019 و "جائزة لجنة التحكيم الكبرى للسينما الوثائقية العالمية" في "مهرجان صندانس السينمائي" في عام 2018.





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