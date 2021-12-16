عنوان: تطعيم الأطفال في تشيلي

وزير الصحة الألماني: لا علاقة بين إجراءات كورونا والاضطرابات النفسية

سجلت فترة الجائحة زيادة في حالات الاضطراب النفسي، هذه حقيقة أكدتها بيانات الخبراء، لكن من غير المعروف ما هي الأسباب المباشرة لذلك. ووفق وزير الصحة الألماني لا علاقة للإجراءات الحكومية الصارمة في ألمانيا مع هذه الظاهرة.