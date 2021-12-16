 عنوان: تطعيم الأطفال في تشيلي | DW الأخبار | DW | 13.01.2022

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DW الأخبار

عنوان: تطعيم الأطفال في تشيلي

في تشيلي يمتنع الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس خوفاً من إصابتهم بالعدوى. وهذا هو سبب سرعة سير حملة تطعيم الأطفال، خاصة تلاميذ المدارس الإبتدائية، منذ أكثر من شهر.

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