عنوان: تطعيم الأطفال في تشيلي

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في تشيلي يمتنع الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس خوفاً من إصابتهم بالعدوى. وهذا هو سبب سرعة سير حملة تطعيم الأطفال، خاصة تلاميذ المدارس الإبتدائية، منذ أكثر من شهر.
مع تفاقم انتشار فيروس كورونا في ألمانيا يوماً بعد يوم وتزايد الجدل حول التطعيم الإلزامي ، يلوح الجدل التالي في الأفق: هل يجب تطعيم الأطفال الصغار؟ DW تبحث في الحقائق.
ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.
سجلت فترة الجائحة زيادة في حالات الاضطراب النفسي، هذه حقيقة أكدتها بيانات الخبراء، لكن من غير المعروف ما هي الأسباب المباشرة لذلك. ووفق وزير الصحة الألماني لا علاقة للإجراءات الحكومية الصارمة في ألمانيا مع هذه الظاهرة.
سجلت عدة مدن ألمانية مظاهرات السبت شارك فيها الآلاف من معارضي تدابير مكافحة فيروس كورونا. ورفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوب عليها: "لا للتطعيم الإلزامي". وحسب الشرطة فإن معظم المظاهرات مرّ بسلام.
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