عنوان الحلقة: الجائحة تُغير حياة الناس

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في هذه الحلقة من (كورونا ـ تغطية خاصة): أجواء الاحتفالات مع نهاية العام, وظروف جائحة كورونا, ورحلة حول العالم دون جواز سفر, وازدهار بيع الكتب خلال فترة الإغلاق, وكفاح امرأة كينية لكسب عيشها في زمن الكورونا.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
حذر وزير الصحة الألماني من أنه قد لا يكون بالإمكان وقف موجة خامسة لكوفيد-19، لكنه استبعد القيام بإغلاق عام قبل عيد الميلاد، فيما دق "مجلس خبراء كورونا" ناقوس الخطر، مؤكدين على "بعد جديد" يضيفه متحور أوميكرون للجائحة.
بتفاؤل حذر، أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن اعتقاده بأن وضع كورونا في العام الجديد سيكون أفضل وأن 2022 سيشهد ضوءا في نهاية النفق. ألمانيا بدأت العام الجديد بطريقة هادئة، لكنّ الآلاف تظاهروا ضد إجراءات كورونا.
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