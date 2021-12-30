 عنوان الحلقة: الجائحة تُغير حياة الناس | DW الأخبار | DW | 02.01.2022

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عنوان الحلقة: الجائحة تُغير حياة الناس

في هذه الحلقة من (كورونا ـ تغطية خاصة): أجواء الاحتفالات مع نهاية العام, وظروف جائحة كورونا, ورحلة حول العالم دون جواز سفر, وازدهار بيع الكتب خلال فترة الإغلاق, وكفاح امرأة كينية لكسب عيشها في زمن الكورونا.

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Themenbild Einsame Weihnachten 2020 in der Coronavirus Pandemie.Eine junge Frau mit Mundschutz,Maske sitzt an Heilig Abend alleine hinter ihrem Weihnachtsbaum und betrachtet und betrachtet Geschenke. MODEL RELEASED!

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ILLUSTRATION - Die Mehrfachbelichtung in der Kamera zeigt den Schriftzug der neu entdeckten Virusvariante «SARS-CoV-2 Omicron» auf einem Smartphone und eine visuelle Darstellung des Virus vor dem Hintergrund einer Flagge der Europäischen Union. Die Ausbreitung der zunächst im Süden Afrikas entdeckten Omikron-Variante des Coronavirus sorgt weltweit für Beunruhigung. +++ dpa-Bildfunk +++

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