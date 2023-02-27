عنف وحرائق في الضفة الغربية عقب مقتل اسرائيليين

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مستوطنون اسرائيليون يضرمون النار في عشرات السيارات والمنازل في الضفة الغربية المحتلة بعد إقدام مسلح فلسطيني على قتل شقيقين اسرائيليين. ووقعت هذه الاحداث بالتزامن مع انعقاد اجتماع في العقبة بين مسؤولين من الجانبين لبحث التهدئة.
انطلق في العقبة الأردنية اجتماع "أمني ـ سياسي" هو الأول من نوعه منذ سنوات بين ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية "لبحث التهدئة". تزامناً مع ذلك قال
مسؤولون إسرائيليون إن مسلحاً قتل مستوطنين في سيارتهما بالضفة الغربية.
تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع برعاية عربية أمريكية بمدينة العقبة الأردنية بـ"خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف". وعقد الاجتماع في توقيت حرج إذ أعلنت إسرائيل عن مقتل اثنين من مواطنيها قرب نابلس.
أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية عن وقوع اشتباكات في بلدة جنين بالضفة الغربية خلال مداهمات قام بها الجيش الإسرائيلي بحثا عن مطلوبين. وذكرت مصادر فلسطينية سقوط قتيل وأربعة جرحى، وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات.
وسط شكوك في نجاح مسعاه، سيحاول وزير الخارجية الأمريكي في زيارة خاطفة للشرق الأوسط خفض التوتر المتفاقم بين إسرائيل والفلسطينيين. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم آخر على مستوطنة و"تحييد إرهابي".
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