 عنف وحرائق في الضفة الغربية عقب مقتل اسرائيليين | DW الأخبار | DW | 27.02.2023

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DW الأخبار

عنف وحرائق في الضفة الغربية عقب مقتل اسرائيليين

مستوطنون اسرائيليون يضرمون النار في عشرات السيارات والمنازل في الضفة الغربية المحتلة بعد إقدام مسلح فلسطيني على قتل شقيقين اسرائيليين. ووقعت هذه الاحداث بالتزامن مع انعقاد اجتماع في العقبة بين مسؤولين من الجانبين لبحث التهدئة.

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A Ukrainian serviceman of the 28th Independent Mechanised Brigade sits inside 2S3 Akatsiya self-propelled howitzer, near the frontline town of Bakhmut, as Russia's attack on Ukraine continues, Donetsk region, Ukraine February 25, 2023. REUTERS/Marko Djurica 

معلومات متضاربة حول التطورات في باخموت 26.02.2023

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تحذير من خطاب الكراهية ضد المهاجرين في تونس 25.02.2023

رسائل تضامنية ووعود بدعم أوكرانيا بعد عام من الحرب الروسية عليها، تقريرنا ونظرة على فعاليات تضامنية مع البلد الضحية.

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Berlin, Deutschland 8. Februar 2023: 84. Sitzung des Deutschen Bundestags - 2023 RegierungserklÃ¤rung Im Bild: Bundeskanzler Olaf Scholz SPD Deutscher Bundestag Berlin *** Berlin, Germany 8 February 2023 84 Session of the German Bundestag 2023 Government Statement In the picture Chancellor Olaf Scholz SPD German Bundestag Berlin Copyright: xFotostandx/xReuhlx

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A Palestinian hurls a paint bucket at an Israeli military vehicle during a raid in Nablus in the Israeli-occupied West bank, February 22, 2023. REUTERS/Raneen Sawafta

لقاء فلسطيني - إسرائيلي ينطلق في الأردن "لبحث التهدئة" 25.02.2023

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Zwei israelische Sicherheitskräfte sperren die Straße und suchen nach einem Schusswechsel im Gebiet Hawara nach dem Schützen. Bei einem mutmaßlich palästinensischen Anschlag im Westjordanland sind am 26.02.2023 nach Angaben von Sanitätern zwei Israelis getötet worden. +++ dpa-Bildfunk +++

انتهاء لقاء العقبة.. تعهد إسرائيلي فلسطيني بـ"خفض التصعيد" 26.02.2023

تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع برعاية عربية أمريكية بمدينة العقبة الأردنية بـ"خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف". وعقد الاجتماع في توقيت حرج إذ أعلنت إسرائيل عن مقتل اثنين من مواطنيها قرب نابلس.

EDITORS NOTE: Graphic content / Israeli security forces vehicles are parked near a building during a reported operation in Jenin city in the occupied West Bank, on Octobre 8, 2022. - Two Palestinians were shot dead by Israeli forces and multiple others wounded in the occupied West Bank city of Jenin, the Palestinian health ministy said. The Israeli military said the security forces carried out an operation to detain a 25-year-old Palestinian, who the army said is a member of the Islamic Jihad militant group and suspected of shooting at troops in the area. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (Photo by JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

اشتباكات في جنين بالضفة خلال عملية بحث للجيش الإسرائيلي عن مطلوبين 21.10.2022

أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية عن وقوع اشتباكات في بلدة جنين بالضفة الغربية خلال مداهمات قام بها الجيش الإسرائيلي بحثا عن مطلوبين. وذكرت مصادر فلسطينية سقوط قتيل وأربعة جرحى، وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu R and U.S. Secretary of State Antony Blinken hold a joint press conference in Jerusalem on May 25, 2021, days after an Egypt-brokered truce halted fighting between the Jewish state and the Gaza Strip s rulers Hamas. Pool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JERX20210525103 MENAHEMxKAHANA

وسط دوامة العنف الجديدة بلينكن في زيارة خاطفة للشرق الأوسط 29.01.2023

وسط شكوك في نجاح مسعاه، سيحاول وزير الخارجية الأمريكي في زيارة خاطفة للشرق الأوسط خفض التوتر المتفاقم بين إسرائيل والفلسطينيين. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم آخر على مستوطنة و"تحييد إرهابي".