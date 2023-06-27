عنف في أحد ضواحي باريس بعد مقتل مراهق على يد الشرطة

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أثار مقطع فيديو يظهر مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية في أحد ضواحي باريس ، أثار الغضب واحتجاجات كبيرة. ونشرت الداخلية عناصرها للسيطرة على الوضع وتم اعتقال الضابط الذي أطلق النار.
اندلعت أعمال شغب في باريس عقب مقتل سائق مراهق لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية، على ما يبدو من مقطع مصور. والسلطات تفتح تحقيقا مع ضابط شرطة محتجز بتهمة القتل وتعتبر أن تصرفه "يثير تساؤلات"، فيمأ أتهمته أسرة القتيل بـ"الكذب".
تشهد فرنسا الثلاثاء مزيدا من الإضرابات، فيما لا تبدي الحكومة أي علامات على تقديم تنازلات كبيرة، وعمال القمامة يزيلون آلاف الأطنان من القمامة من الشوارع في أعقاب إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع.
شهد عدد من العواصم والمدن العربية والأوروبية مظاهرات بمناسبة عيد العمال، لكنها بلغت أوجها في فرنسا، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع على وقع أزمة على خلفية قانون التقاعد التي تتفاعل منذ أسابيع، ووقعت صدامات وأعمال شغب.
أدى تشبث الرئيس إيمانويل ماكرون بمشروع إصلاح التقاعد لموجة تمرد غير مسبوقة في فرنسا تهدد بانقسامات غير محسوبة العواقب. ويتابع المراقبون الألمان والأوروبيون بقلق تطورات الوضع في بلد بات يفتقد للتوافقات الضرورية للإصلاح.
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