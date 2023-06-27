 عنف في أحد ضواحي باريس بعد مقتل مراهق على يد الشرطة | DW الأخبار | DW | 28.06.2023

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DW الأخبار

عنف في أحد ضواحي باريس بعد مقتل مراهق على يد الشرطة

أثار مقطع فيديو يظهر مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية في أحد ضواحي باريس ، أثار الغضب واحتجاجات كبيرة. ونشرت الداخلية عناصرها للسيطرة على الوضع وتم اعتقال الضابط الذي أطلق النار.

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