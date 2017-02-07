 عنف الملاعب يحول حياة شاب جزائري إلى معاناة | عالم الرياضة | DW | 06.11.2018

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عالم الرياضة

عنف الملاعب يحول حياة شاب جزائري إلى معاناة

بدلاً من أن تكون ملاعب كرة القدم منطلقاً للصداقة بين المشجعين أضحت ملاعب عربية سبباً في إعاقة شباب نتيجة أعمال عنف، كما حدث مع هذا الشاب الجزائري. كثيرون يحذرون من العنف خصوصا قبيل لقاء الترجي التونسي والأهلي المصري.

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عنف الملاعب يحول حياة شاب جزائري إلى معاناة

  

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عنف الملاعب يحول حياة شاب جزائري إلى معاناة  

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عنف الملاعب يحول حياة شاب جزائري إلى معاناة

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