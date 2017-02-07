عنف الملاعب يحول حياة شاب جزائري إلى معاناة  

خبير: أعمال الشغب في دورتموند اتخذت أبعادا جديدة

بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة دورتموند ولايبزيغ وأسفرت عن سقوط عشرة جرحى من بينهم رجال أمن، بدأ الحديث في ألمانيا عن أبعاد وتداعيات غير مسبوقة للشغب في الملاعب الألمانية وأيضا عن الإجراءات الضرورية لتفاديها مستقبلا.