عنف الملاعب يحول حياة شاب جزائري إلى معاناة  

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بدلاً من أن تكون ملاعب كرة القدم منطلقاً للصداقة بين المشجعين أضحت ملاعب عربية سبباً في إعاقة شباب نتيجة أعمال عنف، كما حدث مع هذا الشاب الجزائري. كثيرون يحذرون من العنف خصوصا قبيل لقاء الترجي التونسي والأهلي المصري.
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بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة دورتموند ولايبزيغ وأسفرت عن سقوط عشرة جرحى من بينهم رجال أمن، بدأ الحديث في ألمانيا عن أبعاد وتداعيات غير مسبوقة للشغب في الملاعب الألمانية وأيضا عن الإجراءات الضرورية لتفاديها مستقبلا.
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