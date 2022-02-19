 عندي حكاية - رانيا رفعت: مسرح عرائس من أجل العدالة | عندي حكاية | DW | 27.03.2022

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عندي حكاية

عندي حكاية - رانيا رفعت: مسرح عرائس من أجل العدالة

تسعى المسرحية والمحامية رانيا رفعت إلى توعية الناس بحقوقهم وحثهم على الدفاع عنها وذلك من خلال مسرح "البرجولا" للعرائس الذي أسسته في مصر قبل نحو عشر سنوات وهو مسرح تفاعلي بمشاركة الجمهور، وفي ألمانيا تتواصل هذه التجربة مع الجالية العربية المهاجرة في برلين. رانيا رفعت متعددة المواهب فهي تكتب للأطفال، وتسجل حاليا مجموعة من الأغاني الساخرة، في شكل فيديو كليب.

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تسعى المسرحية والمحامية رانيا رفعت إلى توعية الناس بحقوقهم وحثهم على الدفاع عنها وذلك من خلال مسرح "البرجولا" للعرائس الذي أسسته في مصر قبل نحو عشر سنوات وهو مسرح تفاعلي بمشاركة الجمهور، وفي ألمانيا تتواصل هذه التجربة مع الجالية العربية المهاجرة في برلين. رانيا رفعت متعددة المواهب فهي تكتب للأطفال، وتسجل حاليا مجموعة من الأغاني الساخرة، في شكل فيديو كليب.

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