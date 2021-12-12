عندي حكاية - جولة في "شارع العرب" وحي "نويكولن" مع هنادي مراد

يشتهر "شارع العرب" في حي "نويكولن" ببرلين بكثرة المطاعم والمقاهي العربية، خصوصا مع قدوم مهاجرين جدد من سوريا في الآونة الأخيرة. لكن حي نويكولن له تاريخ عريق مع الهجرة. هنادي مراد تأخذنا في جولة عبر شوراعه.

كثير من زوار برلين يأتون خصيصا إلى حي "نويكولن" وتحديدا إلى شارع الشمس/ Sonnenallee أو ما صار يُعرف بـ "شارع العرب" لكثرة المطاعم والمقاهي والمحال العربية به وخصوصا مع قدوم مهاجرين جدد من سوريا في السنوات الأخيرة. لكن لحي نويكولن تاريخ عريق مع الهجرة واللجوء ويعود إلى أثر من 300 عام.

مرشدتنا السياحية هنادي مراد تقودنا في شوارع الحي العتيق وتحكي لنا قصته. كما تروي لنا أيضا قصة قدومها إلى ألمانيا كطفلة مع عائلتها من لبنان إبان الحرب الأهلية وكفاحها من أجل الدراسة والعمل في ألمانيا في ظل قوانين صارمة ومقيدة.