 عندما يكون الشريك من ثقافة مختلفة | صحتك بين يديك | DW | 27.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

عندما يكون الشريك من ثقافة مختلفة

عادات وقواعد مختلفة في التعامل مع بعضنا البعض: كيف تكون العلاقة عندما يجمع الحب بين شخصين من ثقافات مختلفة؟

المزيد من المركز الإعلامي

صداقة مع علاقة حميمة

صداقة مع علاقة حميمة 27.07.2023

المواعدة والإرهاق الذهني

المواعدة والإرهاق الذهني 27.07.2023

العلاقات الاجتماعية تحافظ على الصحة

العلاقات الاجتماعية تحافظ على الصحة 27.07.2023

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - حياة طويلة وصحية عبر ممارسة الرياضة 21.07.2023

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - علاقة سعيدة - كيف ذلك؟ 27.07.2023

تمارين رياضية مع الشريك

تمارين رياضية مع الشريك 27.07.2023

كيف نحافظ على الحب

كيف نحافظ على الحب 27.07.2023

كيف نتخاصم بشكل صحيح

كيف نتخاصم بشكل صحيح 27.07.2023

اقرأ أيضا

Riza Abbasi, Riza yi-Abbasi or Reza-e Abbasi, also Aqa Riza or Aqa Riza Kashani (c. 15651635) was the leading Persian miniaturist of the Isfahan School during the later Safavid period, spending most of his career working for Shah Abbas I (r.1587-1629). He is considered to be the last great master of the Persian miniature, best known for his single miniatures for muraqqa or albums, especially single figures of beautiful youths.

حقوق مجتمع الميم.. البحث عن المثلية في تاريخ الشرق الأوسط! 15.07.2023

يحاول نشطاء مجتمع الميم مواجهة الرواية المحافظة التي تسعى لتكريس سردية أن الحب المثلي ليس له مكان في الثقافة الإسلامية. هناك العديد من الأدلة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط تشير إلى خلاف ذلك، حسب ما يرى خبراء. فما هي؟

Woman kisses or whispers in man's ear. Selective focus on female lips near male ear in the center of image. Passionate couple in love. Close up shot.

دراسة تعيد النظر بدور "هرمون الحب" في سلوكيات حياتية 28.01.2023

يُعرف الأوكسيتوسين بـ"هرمون الحب" لدوره الأساسي في العلاقات العاطفية بين الثنائيات وفي الرعاية التي توفرها الأمهات لأبنائهنّ، إلا أنّ دراسة حديثة أُجريت على فئران البراري أعادت النظر في دوره هذا.

ARCHIV 23/04/2021 *** In this photo released by Saudi Press Agency, a Saudi custom officer opens imported pomegranates, as customs foiled a attempt to smuggle millions of Captagon pills, which they said where coming from Lebanon, at Jiddah Islamic Port, Saudi Arabia, Friday, April 23, 2021. Saudi Arabia will ban Lebanese fruits and vegetables entering the kingdom or passing through it because those shipments have been increasingly used to smuggle drugs, the official news agency reported Friday. (Saudi Press Agency via AP)

في سابقة من نوعها.. ضبط أول مصنع لإنتاج الكبتاغون بالعراق 16.07.2023

بعد يومين من تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات، أعلنت السلطات العراقية ضبط مصنع لإنتاج الكبتاغون، في سابقة من نوعها في بلد أصبح في مؤخرا ممرّاً لتهريب هذه الحبوب المخدّرة، والتي تُشكّل دول الخليج، الوجهة الأساسية لها.

Sendedatum: 22. Dezember 2021 Thema: Familienpolitik in Russland In Russland sind Liebe, Sex und Familie nicht nur Privat-, sondern auch Staatssache. Das stellt für Frauen, die jüngere Generation und LGBTQIA-Menschen eine Herausforderung dar. Putin höchstpersönlich wirbt für Patriarchat und kinderreiche Familien. © Java

الحب والجنس في روسيا - تقاليد وعنف ومعارضة 10.11.2021

لا يعتبر الحب والجنس والأسرة في روسيا مسألة خاصة فحسب بل قضية تهتم بها الدولة أيضاً. وهذا يشكل تحديا للنساء والجيل الجديد ومجتمع الميم، فبوتين نفسه يروج لدعم النظام الأبوي وللمزيد من إنجاب الأطفال.