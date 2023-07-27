عندما يكون الشريك من ثقافة مختلفة

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عادات وقواعد مختلفة في التعامل مع بعضنا البعض: كيف تكون العلاقة عندما يجمع الحب بين شخصين من ثقافات مختلفة؟
يحاول نشطاء مجتمع الميم مواجهة الرواية المحافظة التي تسعى لتكريس سردية أن الحب المثلي ليس له مكان في الثقافة الإسلامية. هناك العديد من الأدلة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط تشير إلى خلاف ذلك، حسب ما يرى خبراء. فما هي؟
يُعرف الأوكسيتوسين بـ"هرمون الحب" لدوره الأساسي في العلاقات العاطفية بين الثنائيات وفي الرعاية التي توفرها الأمهات لأبنائهنّ، إلا أنّ دراسة حديثة أُجريت على فئران البراري أعادت النظر في دوره هذا.
بعد يومين من تفكيك شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات، أعلنت السلطات العراقية ضبط مصنع لإنتاج الكبتاغون، في سابقة من نوعها في بلد أصبح في مؤخرا ممرّاً لتهريب هذه الحبوب المخدّرة، والتي تُشكّل دول الخليج، الوجهة الأساسية لها.
لا يعتبر الحب والجنس والأسرة في روسيا مسألة خاصة فحسب بل قضية تهتم بها الدولة أيضاً. وهذا يشكل تحديا للنساء والجيل الجديد ومجتمع الميم، فبوتين نفسه يروج لدعم النظام الأبوي وللمزيد من إنجاب الأطفال.
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