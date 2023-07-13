عندما يتحول الخوف إلى مرض

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عند الإصابة باضطراب القلق والخوف، يمكن أن يصبح كل أمر بسيط مثيرا للخوف. العلاج النفسي يساعد في تخطي هذه الحالة.
اختار طارق دلبح، الطبيب النفسي الأردني الشاب، أن يستثمر تجربته التي استمرت أكثر من عشر سنوات في ألمانيا في مجاله المهني، لخلق فضاء للعلاج النفسي خاص بالعرب المغتربين. فما قصة "عرب ثيرابي"؟ وما سبب انطلاقها؟
تظهر عدة دراسات أن الأطفال والمراهقين عانوا بشكل خاص خلال فترة كورونا، لكن الوضع لم يتحسن رغم تجاوز البلد للجائحة، ما يثير الكثير من الأسئلة حول واقع الطب النفسي في ألمانيا.
ترك وباء كورونا، آثاراً نفسية صعبة على الكبار والصغار بسبب حالة الذعر التي أصابت العالم، غير أن الأطفال هم الأكثر تضرراً خلال هذه الفترة. لهذا اختارت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية شخصية كرتونية تخاطب عقولهم.
حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.
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