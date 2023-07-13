 عندما يتحول الخوف إلى مرض | صحتك بين يديك | DW | 13.07.2023

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صحتك بين يديك

عندما يتحول الخوف إلى مرض

عند الإصابة باضطراب القلق والخوف، يمكن أن يصبح كل أمر بسيط مثيرا للخوف. العلاج النفسي يساعد في تخطي هذه الحالة.

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