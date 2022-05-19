عندما تفشل الكلى في أداء مهامها

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نادراً ما يكون مرض الكلى مؤلمًا، كما أن تشخيصه صعب غالبا. وتجدر الإشارة إلى أن الإصابة بداء السكري مع ارتفاع ضغط الدم يزيد من تفاقم الضرر. لذا من المهم إجراء فحوصات طبية منتظمة لدى الطبيب المعالج.
يمكن أن يكون الإحساس بطعم الملوحة في الفم أمراً مزعجاً للبعض.غالباً ما تكون الأسباب خلف هذا الأمر بسيطة وغير حرجة، لكن في بعض الحالات، يتعين على المرء زيارة الطبيب!
يعاني الكثيرون من مختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء العالم من داء السكري من النوع الثاني. وكشف خبراء صحة ألمان أن القضاء عليه أسهل مما نتصور. وتبقى الوصفة السحرية هي تغيير نمط الحياة. كيف ذلك؟.
الاستعدادات اللوجستية والفنية قائمة على قدم وساق في ألمانيا للبدء بعملية التلقيح ضد كورونا. معهد روبرت كوخ وضع توصيات بتقسيم السكان إلى ست مجموعات من حيث الأولوية في إعطاء اللقاح. ومطالب بتأمين عملية التلقيح "أمنياً".
هل من سبيل للتدخل المبكر ومنع حدوث أمراض المجتمع الحديث الخمسة الشهيرة؟ نعرض لكم سبل الوقاية وما الذي يمكن فعله للحفاظ على صحتنا وتجنيبها مخاطر السرطان وأخوته.
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