 عندما تفشل الكلى في أداء مهامها | صحتك بين يديك | DW | 19.05.2022

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صحتك بين يديك

عندما تفشل الكلى في أداء مهامها

نادراً ما يكون مرض الكلى مؤلمًا، كما أن تشخيصه صعب غالبا. وتجدر الإشارة إلى أن الإصابة بداء السكري مع ارتفاع ضغط الدم يزيد من تفاقم الضرر. لذا من المهم إجراء فحوصات طبية منتظمة لدى الطبيب المعالج.

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