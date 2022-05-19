عندما تفشل الكلى في أداء مهامها

هل تحس بطعم الملوحة في فمك؟ أسباب ونصائح للتخفيف من ذلك!

يمكن أن يكون الإحساس بطعم الملوحة في الفم أمراً مزعجاً للبعض.غالباً ما تكون الأسباب خلف هذا الأمر بسيطة وغير حرجة، لكن في بعض الحالات، يتعين على المرء زيارة الطبيب!