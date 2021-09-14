 عندما تستخدم الأبقار دورات المياه..علماء بألمانيا ينجحون في تدريبها | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 14.09.2021

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علوم وتكنولوجيا

عندما تستخدم الأبقار دورات المياه..علماء بألمانيا ينجحون في تدريبها

نجح باحثون نيوزيلنديون وألمان في تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه، على أمل أن يساعد ذلك في الحد من تلوث المياه وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

Latrine im Kuhstall

عجل أثناء عملية تدريبه على استخدام دورة مياه بأحد مختبرات معهد لايبنيتز بألمانيا

عمل الباحثان في جامعة أوكلاند ليندساي ماتيوز ودوغلاس إليف على تدريب 16 من العجول على استخدام دورات المياه في مزرعة يديرها معهد لايبنيتز للأبحاث في بيولوجيا المزارع بمنطقة دومرستدورف شمالي شرق ألمانيا.

مختارات

فيما يعكف العلماء حول العالم على إيجاد دواء للوقاية من فيروس كورونا المستجد، نظم حزب هندوسي في العاصمة الهندية نيودلهي حفلاً تم فيه شرب بول البقر بدعوى أنه يقي من الفيروس القاتل!

في خطوة تهدف لجعل الأبقار أكثر إدرارا للحليب لتلبية احتياجات السوق، تعمل السلطات الروسية على تجربة تقنيات الواقع الافتراضي لخداع الأبقار! فما هي هذه التقنيات؟ وكيف تعمل على خداع الأبقار؟

يبدو أن "نعمة" التواصل ليست فقط حكراً على الإنسان. دراسة حديثة تخلص إلى أن الأبقار تمتلك أيضا القدرة على التواصل فيما بينها والتعبير عن عدة مشاعر بالاعتماد على شيء مميز لديها.

وقالا في بيان إنه إلى جانب زملائهما الألمان، أظهر الباحثان أنه يمكن تدريب معظم العجول على "التحكم في الأمر".

وترتفع نسبة النيتروجين في بول البقر، لذلك إذا كان من الممكن تدريبالأبقار على التبول في "مرحاض" على الأقل في بعض الأحيان، يمكن التقاط النيتروجين والتعامل معه قبل أن يلوث الماء أو يتحول إلى غاز أكسيد النيتروز.

وإذا بدأت الأبقار بالتبول في المكان الخطأ، فإن العلماء سيجعلون أطواقها تهتز. وكانت العجول تُكافأ بالطعام إذا تبولت في المرحاض.

وقال ماتيوز: "هكذا يدرب بعض الأشخاص أطفالهم، ويضعونهم في المرحاض وينتظرونهم ليتبولوا، ثم يكافئونهم إذا فعلوا ذلك".

وأضاف: "تبين أن هذا الأمر يعمل مع العجول أيضا. "وبعد نهاية 15 يوما من التدريب، كان ثلاثة أرباع الحيوانات يقومون بثلاثة أرباع عمليات التبول في المراحيض.

ع.ش/ م.س (د ب أ)

  • In einem Kuhstall stehen ganz viele Kühe nebeneinander aufgereiht. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تنافست 200 بقرة على لقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، كان يمكن للمهتمين التعرف عليهن. البقرات اللاتي وصلن إلى النهائيات كان عليهن المرور بمراحل مختلفة، وتم اختيارهن من بين نحو مليوني بقرة في ألمانيا ولوكسمبورغ. .

  • Interessierte Landwirte stehen um eine Kuh herum und betrachten das prall gefüllte Euter. Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    معايير الجمال المطلوبة لدى الأبقار المشاركة هي: عظام قوية وسيقان متينة، والأهم من هذا وذاك أن تكون قوية البنيان. كما قامت لجنة التحكيم بتقييم ضروع البقرات المتسابقات.

  • Oldenburg Deutschlands schönste Kuh steht zur Wahl (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    قامت مصففة شعر متخصصة بإعداد المتسابقات وإظهارهن في أجمل صورة. ويتضمن عملها غسل الأبقار وتجفيف شعرها وقصه.

  • In einer großen Halle präsentieren viele Landwirte ihre schönsten Milchkühe. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تبدأ البقرات في الاستعراض أمام لجنة التحكيم، التي تنظر أيضاً إلى مدى ثبات خطوات البقرات ونظراتها وآذانها المنتصبة.

  • Deutschland Wahl der besten Holstein-Kuh (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    كان على البقرات المتسابقات أن يسترحن قبل الجولة النهائية، وأن يتم تقليم حوافرهن. ففترة الراحة قبل هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة كانت من الأمور الهامة.

  • Zwei kleine Kälber liegen im Stroh. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    على هامش المسابقة، كان بإمكان المزارعين عقد مزادات لأفضل بقرات سلالة "هولشتاين" المهجنة جينياً. هذه البقرات تعتبر من أكثر أنواع الأبقار انتشاراً بين البقرات المدرة للحليب. وللحصول على لقب ملكة جمال الأبقار، لابد وأن تكون البقرة الفائزة قد ولدت عجلين من قبل.

  • Die Siegerkuh Lady Gaga mit ihrem Landwirt und seiner Familie. (Foto: picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    الفائزة باللقب هذا العام هي البقرة "ليدي غاغا"، والتي تبلغ من العمر ثمانية أعوام. مالك البقرة، هنريك فيله، وعائلته يعبرون عن فخرهم بما حققته بقرتهم الحسناء.

    الكاتب: هبة الله إسماعيل