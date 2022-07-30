عندما تخوننا الذاكرة

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ذاكرتنا هي أرشيف ضخم فيها أنظمة تخزين واسترجاع تعمل عادة بشكل جيد للغاية إلى أن تتوقف عن العمل، ففجأة لا يمكننا تذكر شيء ما، أو تتوافد ذاكرة ما إلى أذهاننا ولا تختفي بعد ذلك. ماذا يجب فعله في هذه الحالة؟
في نتيجة غير متوقعة، توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام الهاتف الذكي قد يساعد على تحسين الذاكرة. الدراسة العلمية شارك فيها 158 شخصا وقد تغير بعض المفاهيم عن خطورة الأجهزة الرقمية على صحة الإنسان.
خلص باحثون إلى أن الأخطبوطات تشعر بالألم وتتذكر مصدره لمدة طويلة مثلما يفعل الإنسان، كما تقوم بإصدار ردود أفعال تعبر عن عواطفها حتى تجاه البشر، لكن كيف تعبر عن ذلك؟
إن كنت ترغب في تقوية ذاكرتك والحفاظ على قدرتك على تذكر الأشياء والتمتع بذهن متقد ونشيط، عليك بممارسة هذه الأنشطة بشكل مستمر. سبع نصائح ستبعد عنك شبح الإصابة بالزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بتراجع القوى الذهنية.
يذكّر يوم أحياء ذكرى الهولوكوست حول العالم بجرائم النازية. في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قام الجيش السوفييتي بتحرير من تبقى من سجناء معسكر أوشفيتس للإبادة. ما وجده الجنود هناك يبقى إلى اليوم أمراً مروعاً.
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