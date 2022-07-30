المستقبل الآن

عندما تخوننا الذاكرة

ذاكرتنا هي أرشيف ضخم فيها أنظمة تخزين واسترجاع تعمل عادة بشكل جيد للغاية إلى أن تتوقف عن العمل، ففجأة لا يمكننا تذكر شيء ما، أو تتوافد ذاكرة ما إلى أذهاننا ولا تختفي بعد ذلك. ماذا يجب فعله في هذه الحالة؟