 عندما تخوننا الذاكرة | المستقبل الآن | DW | 26.12.2021

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المستقبل الآن

عندما تخوننا الذاكرة

الذاكرة هي أرشيف ضخم فيها أنظمة تخزين واسترجاع تعمل عادة بشكل جيد للغاية إلى أن تتوقف عن العمل، ففجأة لا يمكننا تذكر شيء ما، أو تتوافد ذاكرة ما إلى أذهاننا و لن تختفي بعد ذلك. إذا ماذا يجب فعله في هذه الحالة؟

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2-V40-C1-1845-7 (1430204) Der Kaiser von CHina/ aus Berghaus, 1853. Völkerkunde / China. / - 'Der Kaiser von China'. - / Holzstich, koloriert, von Adolphe François Pannemaker (1822-1900) nach Zeichnung von Henri Hendrickx (1817- 1894). Aus: Heinrich Berghaus, Die Völker des Erdballs, 1.Bd., 2.Ausgabe Brüssel Leipzig Gent (Carl Muquardt) 1853 (Erstausgabe 1845/47), vor. S. 83.

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NEW YORK, USA - JULY 8: Huge clouds over Manhattan view as 'Hurricane Elsa' is approaching in New York, United States on July 8, 2021. Tayfun Coskun / Anadolu Agency

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25.10.2020, Hannover, Niedersachsen, GER - Helikopterkamera, eine sogenannte Drohne. Aufklaerung, Aufklaerungsdrohne, aussen, Aussenaufnahme, ausspionieren, bewachen, Bewachung, Beweise, Beweisfilm, deutsch, Deutschland, Drohne, Elektronik, Europa, europaeisch, ferngesteuert, filmen, fliegen, fliegend, fliegt, Flug, Fluggeraet, Flugobjekt, Freisteller, Gewaltpraevention, Hannover, Helikopter, Helikopterkamera, Himmel, Hubschrauber, Kamera, Kameraueberwachung, Kontrolle, kontrollieren, Kriminalitaet, Luft, Luftbild, Luftfotografie, Macht, Mitschnitt, Niedersachsen, niemand, Observation, observieren, Praevention, Remote control, Rotoren, schuetzen, Schutz, sicher, Sicherheit, Sicherheitsmassnahme, Sicherheitsvorkehrung, sichern, Spaeher, Spi

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Text: Two black holes are entwined in a gravitational tango in this artist's conception. Supermassive black holes at the hearts of galaxies are thought to form through the merging of smaller, yet still massive black holes, such as the ones depicted here. Credits: NASA https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

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In diesen Arealen weisen die Hirne von Profimusikern, Amateuren und Nichtmusikern strukturelle Unterschiede auf. (Abb.: Gaser) Musiker haben mehr im Hirn. Zumindest mehr graue Substanz in bestimmten Regionen, die für das Hören, Sehen und für die Kontrolle und Umsetzung von Bewegungen verantwortlich sind. Das haben Dr. Christian Gaser von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Prof. Dr. Gottfried Schlaug von der Harvard Medical School in Boston (USA) herausgefunden. Dr. Gaser, der an der Klinik für Psychiatrie der Uni Jena forscht, hat gemeinsam mit dem Bostoner Kollegen in einer Studie die Hirne von Profimusikern mit denen von Amateuren und Nichtmusikern verglichen. Die Ergebnisse sind jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Neuroscience (Okt. 2003 Vol. 23(27), S. 9240-9245) erschienen.

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A picture taken on September 4, 2019 shows racing pigeons at the Verschoot Pigeons Loft in Ingelmunster, Belgium. - Belgian pigeon breeder Joel Verschoot could probably have settled down to a comfortable retirement in March after he sold the world's most expensive racer. Armando the pigeon won worldwide headlines and netted Verschoot 1.25-million euros ($1.4-million) when he won over Chinese buyers in an online auction. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

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SPERRFRIST 06. FEBRUAR 22.00 UHR - ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 06. FEBRUAR, 22.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! DIE NICHTEINHALTUNG DES EMBARGOS HÄTTE EMPFINDLICHE EINSCHRÄNKUNGEN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN AUS DEN USA ZUR FOLGE. ARCHIV - Eine alte und demenzkranke Frau sitzt am 29.11.2012 in einem Pflegeheim in Frankfurt (Oder) (Brandenburg) und stützt ihren Kopf mit dem Arm ab. Im Jahr 2050 werden einer Studie zufolge etwa dreimal so viele Menschen in den USA an Alzheimer erkrankt sein wie heute. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher im Fachjournal «Neurology». Die Zahl der Erkrankten werde von 4,7 Millionen im Jahr 2010 auf 13,8 Millionen Menschen steigen, prophezeit das Team um Liesi Hebert vom Rush University Medical Center in Chicago. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Auch in Deutschland sagen Experten einen starken Anstieg der Patienten voraus. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa Studie: Alzheimer verdreifacht sich in den USA bis 2050 am 06.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

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