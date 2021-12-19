المستقبل الآن

عندما تخوننا الذاكرة

الذاكرة هي أرشيف ضخم فيها أنظمة تخزين واسترجاع تعمل عادة بشكل جيد للغاية إلى أن تتوقف عن العمل، ففجأة لا يمكننا تذكر شيء ما، أو تتوافد ذاكرة ما إلى أذهاننا و لن تختفي بعد ذلك. إذا ماذا يجب فعله في هذه الحالة؟