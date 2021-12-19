عندما تخوننا الذاكرة

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الذاكرة هي أرشيف ضخم فيها أنظمة تخزين واسترجاع تعمل عادة بشكل جيد للغاية إلى أن تتوقف عن العمل، ففجأة لا يمكننا تذكر شيء ما، أو تتوافد ذاكرة ما إلى أذهاننا و لن تختفي بعد ذلك. إذا ماذا يجب فعله في هذه الحالة؟
إن كنت ترغب في تقوية ذاكرتك والحفاظ على قدرتك على تذكر الأشياء والتمتع بذهن متقد ونشيط، عليك بممارسة هذه الأنشطة بشكل مستمر. سبع نصائح ستبعد عنك شبح الإصابة بالزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بتراجع القوى الذهنية.
عكف باحثون ألمان وبريطانيون على تطوير نهج جديد واعد لعلاج مرض الخرف (الزهايمر) وحتى على تطوير لقاح ضد المرض الذي ينغص حياة كبار السن. كيف ذلك؟ وما علاقة بروتين أميلويد بيتا بالمرض؟
في نتيجة وصفت بـ"المرعبة"، توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة معالجة له تأثير سلبي على الدماغ. الدراسة التي أجريت على الفئران كشفت أيضاً عن العديد من العواقب الوخيمة لهذا النوع من الأطعمة.
التمتع بذاكرة قوية قادرة على تخزين كم كبير من المعلومات لفترات زمنية طويلة والحفاظ على التفاصيل ليس في متناول الجميع، خصوصاً كبار السن، بيد أن العلماء يرجعون ذلك إلى أسباب قد تساعدنا على مكافحتها في المستقبل.
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