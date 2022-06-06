عندما تخف سرعة الرياح

التلوث بالجزيئات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي!

كشفت دراسة حديثة أن التلوث بالجزئيات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي أيضاً، بل وبلغ مستوى مشابه للتلوث في مناطق أخرى من العالم، محذرة من أن لذلك تداعيات خطيرة على الأحياء البحرية وعلى المناخ.