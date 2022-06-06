 عندما تخف سرعة الرياح | المستقبل الآن | DW | 12.06.2022

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المستقبل الآن

عندما تخف سرعة الرياح

رياح الشمال العالية بدأت تخف، وهذا يؤثر على توازن نظام المناخ. في إحدى الجزر تقوم خبيرة الأرصاد الجوية ماريون ماتوريلي منذ سنوات بالبحث في سبب تراجع قوة الرياح وتأثيرها على المناخ.

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