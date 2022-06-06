عندما تخف سرعة الرياح

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رياح الشمال العالية بدأت تخف، وهذا يؤثر على توازن نظام المناخ. في إحدى الجزر تقوم خبيرة الأرصاد الجوية ماريون ماتوريلي منذ سنوات بالبحث في سبب تراجع قوة الرياح وتأثيرها على المناخ.
كشفت دراسة حديثة أن التلوث بالجزئيات البلاستيكية الدقيقة وصل إلى القطب الشمالي أيضاً، بل وبلغ مستوى مشابه للتلوث في مناطق أخرى من العالم، محذرة من أن لذلك تداعيات خطيرة على الأحياء البحرية وعلى المناخ.
غالبا ما يعمل باحثو المناخ في ظل ظروف مناخية قاسية. يجمع العلماء وقائع حول التغير المناخي بين الأنهار الجليدية في سلسلة جبال الألب، وفي المنطقة القاحلة شمال القطب الشمالي أو في المناطق المدارية الحارة والرطبة.
يذوب الجليد في جميع أنحاء العالم، وهو أمر يخلّف عواقب وخيمة على البشرية. يمكن للعلماء معرفة سرعة ذوبانه من خلال الاستماع إلى الجليد لأن الجليد الذائب له صوته الخاص.
تدعو لافتة مكتوبة بالإنكليزية ومنصوبة على ضفّة نهر يفصل بين النرويج وروسيا إلى "عدم التبول باتجاه روسيا". ما الداعي وراء نصبها؟ وما عقوبة المخالفين؟
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