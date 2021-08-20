عناصر طالبان بملابس "غير نمطية".. فهل تتحوّل إلى موضة؟

نقلت صحيفة "ديل ميل" البريطانية في تقرير لها مظاهر لمقاتلين شبان بملابس مختلفة عن المألوف عن الحركة التي كانت سائدة قبل 20 عاما، وتظهر الصور التي التقطت في كابول خلال الأيام الأخيرة مقاتلي "طالبان"يرتدون نظارات شمسية "أفياتور" وقبعات بيسبول وإكسسوارات حتى أن البعض منهم كان حليق الذقن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لملابس أحد عناصر طالبان ووصفها مغردون مصريون بأنها تشبه ملابس " البلوغر".

وعلقت الاعلامية المصرية هند القاضي ساخرة في حسابها على تويتر: "بس مكلفين.. واضح مصروف عليهم كويس".

وتضمنت الصورة عرضا لأبرز قطع الملابس التي يرتديها وسعر كل منها بالدولار بما يعادل الاجمالي حوالي ثلاثة آلاف دولار.

بينما تساءل مغرد سعودي عما إذا كانت ملابس طالبان قد تحولت إلى موضة عالمية:

خلال الفترة الأولى التي أمضتها طالبان في السلطة - من عام 1996 حتى عام 2001 - اشتهر مقاتلوهم بمظهرهم الأشعث والصارم، مع ارتداء الزي التقليدي واللحية الكاملة.

لكن مقاتلي اليوم، أُطلق عليهم بعض المعلقين بشكل ساخر لقب "طالبان 2.0" بسبب حملتهم الدعائية غير المسبوقة ومزاعمهم بشأن تبني رؤية أكثر تقدمية للمرأةتنطوي على أسلوب أكثر حداثة ومحاكاة للزي الغربي، حتى أثناء مقاومتهم للنفوذ الغربي في البلاد.

بينما يرى منتقدون للحركة بأنها مجرد حملات دعائية لتسويق صورة الحركة "المعتدلة" رغم أنها لم تغيّر شيئا في توجهاتها.

وفي لندن تظاهر أمس عدد من النشطا الأفغان ورفعوا شعارات تحذر من أن طالبان لم تغير توجهاتها، وناشدوا المؤسسات الغربية بحماية المرأة ونشطاء المجتمع المدني في البلاد.

م.س/ إ.ع