 عمّان: نتابع إيقاف إسرائيل لنائب أردني لمزاعم بالتهريب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.04.2023

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عمّان: نتابع إيقاف إسرائيل لنائب أردني لمزاعم بالتهريب

قالت الخارجية الأردنية إنها تتابع قضية برلماني أردني أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية "محاولة تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب". ولم يصدر إعلان رسمي من السلطة الإسرائيلية بعد حول توقيف النائب الأردني.

الحدود بين إسرائيل والأردن

الحدود بين إسرائيل والأردن

ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2023) أنها تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية "محاولة تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب" إلى الضفة الغربية.

مختارات

استدعى الأردن السفير الإسرائيلي لديه، احتجاجا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني. وبوريل يحث إسرائيل على التنصل من تصريحات سموتريتش.

ذكر مصدر رسمي أردني أن إسرائيل "تبرأت" من سلوك وزير بحكومتها ظهر على منصة عليها خريطة تظهر حدودا موسعة تشمل الأردن. تزامن ذلك مع موجة الانتقادات التي طالت الوزير ذاته بسبب تصريحاته بشأن الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي في بيان إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية" موضحا أن توقيفه جاء "للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".

وأكد المجالي أن "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة الأردنية تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن". وعماد العدوان (35 عاما) عضو لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبطت كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية، من دون تحديد وجهتها أو الغاية من تهريبها.

ولم يصدر أي إعلان رسمي  من السلطات الإسرائيلية حول توقيف النائب الأردني حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، تلقت شرطة الجمارك الإسرائيلية، التي من المفترض ألا تقوم بتفتيش عضو برلماني، معلومات استخباراتية تتعلق بعماد العدوان، وقامت بتفتيشه نتيجة لذلك.

وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم يتسن التحقق منه يظهر، بحسب ما نشر، الأسلحة التي قيل أنها ضبطت في سيارة النائب وتضم مسدسات وبنادق اتوماتيكية.

ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.

ع.أج / أ.ح (د ب ا، أ ف ب)

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