عمّان: نتابع إيقاف إسرائيل لنائب أردني لمزاعم بالتهريب

ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2023) أنها تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية "محاولة تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب" إلى الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي في بيان إن "الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية" موضحا أن توقيفه جاء "للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".

وأكد المجالي أن "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة الأردنية تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن". وعماد العدوان (35 عاما) عضو لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبطت كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية، من دون تحديد وجهتها أو الغاية من تهريبها.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات الإسرائيلية حول توقيف النائب الأردني حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، تلقت شرطة الجمارك الإسرائيلية، التي من المفترض ألا تقوم بتفتيش عضو برلماني، معلومات استخباراتية تتعلق بعماد العدوان، وقامت بتفتيشه نتيجة لذلك.

وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم يتسن التحقق منه يظهر، بحسب ما نشر، الأسلحة التي قيل أنها ضبطت في سيارة النائب وتضم مسدسات وبنادق اتوماتيكية.

ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في العام 1994.

ع.أج / أ.ح (د ب ا، أ ف ب)