"عمود النصر" المعلم التاريخي في برلين يتعرض للسرقة

تعرض عمود النصر Siegessäule وهو أحد المعالم السياحية البارزة في برلين، للسطو من قبل مجهولين، ما ألحق به خسائر مادية وتاريخية كبيرة.
ووفقا لصحيفة برلينر تسايتونغ فقد سرق اللصوص صفائح نحاسية تاريخية من على سقف ثلاثة من أصل أربعة مداخل للنصب التذكاري، حيث قدرت الخسائر بمئات الآلاف من اليوروهات. وقال تقرير الشرطة السبت (21 آب/أغسطس 2021) إن عمال الصيانة، لاحظوا اختفاء الصفائح، فقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي حققت بالحادث، حيث يعتقد أن اللصوص قاموا بسرقة الصفائح ليلا، في جنح الظلام.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الأضرار المادية وحدها جسيمة، في حين أن الخسائر التاريخية لا تقدر بثمن. وفقًا للتقديرات الأولية، لحقت أضرار بقيمة عدة مئات الآلاف من اليورو. بالإضافة إلى ذلك، تضررت المادة الهيكلية للسقف.
وتبحث الشرطة الآن عن شهود لاحظوا شيئًا مريبًا في الليل خلال الأسبوع الماضي. التحقيق في السرقة الخطيرة ما زال مستمرا.
ويعد عمود النصر الشهير في برلين، منطقة تير غارتين، والذي يحمل آلهة النصر "فيكتوريا" معلما سياحيا هاما، حيث تم بناؤه لتخليد ذكرى الانتصار البروسي في الحرب البروسية الدنماركية بناء على توصية الملك فيليهم الأول وبدأ البناء به عام 1864 ولغاية 1873. ويتكون عمود النصر من قاعدة مكسوة بالجرانيت الأحمر المصقول مغطى بصفائح مطلية بالذهب.
وينتصب البرج الأنيق بطول 60 مترا تمر حوله السيارات تعتليه بفخر آلهة النصر "فيكتوريا"، حاملة عصاها الذهبية. العمود مزين بمقتنيات ترمز لمحطات تاريخية على طريق تحقيق الوحدة الألمانية:
ع.أ.ج/ خ:س
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. وقد كشفت الشرطة النقاب عن القطع المسروقة ومن بينها هذه المجموعة الماسية وكذلك وسام النسر البولندي الأبيض المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة من تصميم جان جاك بالارد (1746 – 1749). وهي آخر مجوهرات ما يعرف بـ "المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.
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أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين
ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا