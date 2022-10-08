"عمل تخريبي" وراء تعطل شبكة القطارات في شمال ألمانيا

قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية في برلين اليوم السبت (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2022) إن الاضطراب في حركة القطارات سيتواصل على مدار اليوم، مشيرا إلى إصلاح العطل الذي تسبب في توقف الحركة.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) إن عملا تخريبيا كان وراء تعطل في شبكة القطارات في شمال البلاد في وقت سابق من اليوم السبت.

وكانت الشركة أعلنت صباح اليوم أن عطلا تقنيا في الاتصالات اللاسلكية للقطارات تسببت في شل حركة قطارات النقل العام التابعة للشركة بشمال ألمانيا.

وأشارت الشركة إلى أن جميع خطوط القطارات الإقليمية السريعة والإقليمية في محيط ولايتي سكسونيا السفلى وبريمن على وجه التحديد تأثرت بالعطل، وهو ما تسبب بدوره في مشكلات بحركة القطارات في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وبرلين وهيسن.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "لا توجد حاليا خيارات السفر لمسافات طويلة من/إلى هامبورغ وشليزفيغ-هولشتاين وسكسونيا السفلى، وكاسل- فيلهمسهوه وبرلين وشمال الراين-ويستفاليا".

وأوصت الشركة الركاب بالاطلاع على المستجدات عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو تليفونيا قبل وقت قصير من الرحلات المجدولة.

وجاء في بيان الشركة على موقعها الإلكتروني: "بمجرد حصولنا على معلومات جديدة، سنبقيكم على اطلاع دائم هنا".

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)