 عمل اللاجئين عبر شركات وسيطة.. دخول سريع في سوق العمل ولكن! | ثقافة ومجتمع | DW | 31.03.2019

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ثقافة ومجتمع

عمل اللاجئين عبر شركات وسيطة.. دخول سريع في سوق العمل ولكن!

يزداد عدد اللاجئين الذين يجدون فرص عمل في ألمانيا عبر شركات وسيطة لإعارة العمال، وفي حين أن ذلك يسرّع دخولهم في سوق العمل ترى خبيرة اقتصادية أن ذلك لا يصب في مصلحة الاندماج على المدى البعيد.

Pakistanischer Flüchtling als Lehrling in Chemnitz (picture alliance/dpa/J. Woitas)

منذ بضعة أيام واللاجئ السوري إسماعيل درويش يجلس في البيت بعد أن أخذ إجازة مرضية من العمل، لكن يساوره القلق لأن "المرض (في حالته) قد يعني فقدان العمل" كما يقول لمهاجر نيوز.

فاللاجئ الثلاثيني، الذي يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة مونشنغلادباخ، يعمل منذ بضعة أشهر في قسم شحن البضائع لدى إحدى الشركات المعروفة في ألمانيا، ورغم أنه كان مهندساً للاتصالات في سوريا إلا أن صعوبة إيجاد عمل بشكل مباشر، كما يقول، أجبره على العمل عبر شركة وسيطة لإعارة العمال.

ويضيف درويش: "ليست لدينا أي حقوق لدى الشركة التي نعمل فيها لأن عقدي مع الشركة الوسيطة والتي تستطيع أن تطردني متى ما شاءت  مثلما فعلت مع العديد من زملائي الآخرين".

عمل مؤقت برواتب منخفضة

وتقوم الشركات الوسيطة بإعارة العاملين إلى شركات أخرى لا ترغب بتوظيف عمال لفترة طويلة وإنما تحتاجهم فترة مؤقتة، ورغم أن الرواتب التي تدفعها ضئيلة إلا إنها تدفع للعمال التأمينات والمستقطعات الأخرى على الراتب كما أنها تسرع من دخول اللاجئين في سوق العمل الألماني.

مختارات

كشفت صحيفة أن السلطات الاتحادية تدرس قانون لسحب ترخيص منع الترحيل من طالبي اللجوء الملزمين بالرحيل إذا أعاقوا عمليات ترحيلهم. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار "مغادرة البلاد الملزم" لا يحق له حضور دورات الاندماج. (01.02.2019)

يعاني أطفال لاجئون في ألمانيا من اضطرابات نفسية لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالظروف التي عايشوها، ومنها ما يتعلق بالصعوبات في المجتمع الجديد، فما هو الحل لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هؤلاء الأطفال؟ (10.02.2019)

وترى الخبيرة الاقتصادية د. سلام سعيد أن العمل عبر شركات وسيطة مشكلة عامة في سوق العمل الألماني ولا يعاني منها اللاجئون فقط، وتضيف: "المشكلة في هذا النوع من العمل أنه لا يؤمن فرص عمل طويلة الأمد ولا يحصل العامل من خلاله على الحقوق العمالية الكاملة، بالإضافة إلى أن الأجور فيه تكون منخفضة جداً".

وبحسب إحصائيات الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا فقد ازداد عدد العاملين عبر الشركات الوسيطة ثلاثة أضعاف منذ بداية الألفية، وبالتحديد من حوالي 339 ألف شخص في عام 2000 إلى حوالي مليون و23 ألف في منتصف 2018.

لكن غالبية الأشخاص الذين يعملون عبر الشركات الوسيطة لا يحصلون على وظيفة في الشركة التي يعملون فيها، وفقاً لجواب الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من حزب اليسار والذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.

وكشفت الحكومة أنه تم فصل 83% من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان الذين عملوا في شركات عبر شركات وسيطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عملهم، بينما بلغت هذه النسبة لدى الألمان 73%.

Symbolbild Flüchtlinge als Fachkräfte (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

لاجئون يعملون في ألمانيا

"ليس حلاً لإدماج اللاجئين"

وترى د. سلام سعيد أن اللاجئين الذين يعملون عبر هذه الشركات يكونون في الغالب من الذين ليس لديهم تأهيل مهني أو لا تتوفر لديهم مهارات كافية باللغة الألمانية، وتضيف: "الكثير من اللاجئين ليست لديهم معرفة كافية بسوق العمل الألماني كما لا يمكنهم تقديم أنفسهم لأرباب العمل بشكل مناسب"، مشيرة إلى أن الشركات الوسيطة تقوم بترتيب معلومات اللاجئين ثم تقديمها لأرباب العمل.

ورغم أن هذه الشركات تحاول سد حاجة سوق العمل الألماني عن طريق اللاجئين بشكل خاص في الفترة الأخيرة، كما تقول سعيد، إلا أنها تعتقد أن هذا النوع من العمل ليس حلاً لإدماج اللاجئين ذوي الكفاءات في سوق العمل الألماني على المستوى البعيد.

وتوضح د. سعيد: "ماعدا انعدام الأمان الوظيفي وانخفاض الرواتب في هذا النوع من العمل فإن له بعداً اجتماعياً ونفسياً أيضاً"، وتشرح: "العاملون عبر هذه الشركات وخصوصاً اللاجئون منهم يشعرون بعدم العدالة وبأنهم موظفون من الدرجة الثانية وهذا ما قد يؤثر على رغبتهم في الاندماج".

وهذا ما يشعر به إسماعيل درويش، ويستشهد بحادثة حدثت معه ويقول: "بعد أن وزعت علينا الشركة التي نعمل فيها سترات شتوية في أحد الأيام الباردة، رجعوا وطالبوا منا إعادتها مبررة بأن السترات من حق العاملين التابعين للشركة بشكل مباشر فقط وليس للعمال عن طريق الشركات الوسيطة".

اقتراحات عملية

ومن أجل حل المشاكل المتعلقة بالعمل عبر الشركات الوسيطة تقترح الخبيرة الاقتصادية د. سلام سعيد عدة حلول، منها أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور وخاصة للعاملين عبر هذه الشركات، وتضيف: "عندما يتم رفع الحد الأدنى للأجور عندها يجب إلزام الشركات الوسيطة بالتقيد بها"، مشيرة إلى حصول هذه الشركات على استثناءات في بعض الأحيان فيما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور.

Deutschland Flüchtlinge in Altena (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

ترى الخبيرة الاقتصادية ضرورة التركيز على تحسين المستوى اللغوي للاجئين

وبحسب صحيفة راين-نيكار-تسايتونغ، نقلاً عن إحصائيات وكالة العمل الاتحادية، فإن حوالي 63% من الأشخاص العاملين عبر شركات وسيطة في عام 2017 كانوا يجنون أقل من متوسط الراتب التي يحصل عليها العامل بدوام كامل.

وتؤكّد د. سلام سعيد على ضرورة أن تصدر الحكومة الألمانية قرارات تجعل العاملين عبر الشركات الوسيطة يتمتعون بالحقوق العمالية كاملة.

أما فيما يتعلق باللاجئين العاملين عن طريق هذه الشركات بشكل خاص، فتقترح الخبيرة الاقتصادية ألا يتم الضغط عليهم، وخصوصاً ذوي الكفاءات العالية منهم، للقيام بأعمال لا تناسب مؤهلاتهم، وتضيف: "عوضاً عن ذلك يجب العمل على تحسين مهاراتهم اللغوية وتسهيل الاعتراف بمؤهلاتهم وتحسينها عن طريق الدورات أو التدريب المهني".

وينتظر اللاجئ السوري إسماعيل درويش أن يتم فصله من الشركة ليتوجه إلى مكتب العمل ويطلب الدعم من أجل تحسين خبراته في مهنته الأساسية، ويشير إلى أنه لا يستطيع أن يترك العمل لأن ذلك يعني احتمال أن يقوم مكتب العمل بقطع جزء من إعانات البطالة المقدمة له لثلاثة أشهر، كما يقول.

يقول المهندس السوري: "ينبغي على ألمانيا أن تساعدنا بشكل أكثر فعالية، فإذا وجد لنا مكتب العمل فرص تدريب ضمن مجال اختصاصنا سنستطيع العمل باختصاصاتنا خلال عدة أشهر"، ويضيف: "عندها نستطيع تحسين أوضاعنا المعيشية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الألماني".

محيي الدين حسين

مهاجر نيوز 2019

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


 

مختارات

ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

لم يكن السوري حيدر درويش يتخيل، في عام 2016 ، أنه سيعيش بعد عامين من هذا التاريخ في برلين وأنه سيؤدي هناك عروضا راقصة. في هذه الصور نعرض قصة ثلاثة لاجئين وجدوا ضالتهم في برلين. (11.12.2018)  

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