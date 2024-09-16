عملية للشرطة الألمانية بعد انفجار في وسط كولونيا

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم (الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024) أن الشرطة تقوم بعملية حاليا بعد وقوع انفجار في وسط مدينة كولونيا. ونشرت الشرطة المحلية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن عملية للشرطة جارية على أحد الطرق الدائرية وأن على السكان تجنب المنطقة.

وأدى الانفجار إلى إلحاق أضرار بمبنى وسط مدينة . وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم إنه تم تطويق منطقة "هوهنتسولرينج" الواقعة بين ميداني "رودولفبلاتس" و"فريزنبلاتس" على نطاق واسع، مضيفة أن قوات الأمن تتواجد الآن هناك على نحو مكثف.

ولم تدل المتحدثة ببيانات حتى الآن عن إصابات محتملة أو سبب الانفجار. وأفادت محطة "راديو كولونيا" في وقت مبكر من صباح اليوم أن شخصا أصيب بجروح طفيفة في الانفجار. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه تم استدعاء قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، لكن لم تكن هناك حاجة إلى أعمال إطفاء. وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.